Це буде кошмаром. Reuters дізналося про нові плани Китаю

Згідно з даними британських журналістів, у Китаї стартує виробництво нового покоління ядерних підводних човнів — вони можуть стати вкрай серйозною проблемою для США та їхніх партнерів, адже ці субмарини важко відстежити.

Влада КНР планує створити ядерний підводний човен нового покоління

За словами іноземних аналітиків, вони отримують дедалі більше доказів того, що китайська влада має намір побудувати підводний човен з балістичними ракетами типу 096 до кінця 2030 року.

Окрім того, повідомляється, що його безшумність зможуть забезпечити технології з Росії.

Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити. На думку семи аналітиків і трьох військових аташе, що базуються в Азії, цей висновок є достовірним. Поширити

За словами підводника у відставці та аналітика військово-морської технічної розвідки, який є одним із дослідників цього підводного човна, Крістофера Карлсона, "тип 096 стане кошмаром.

Їх буде дуже-дуже важко виявити, - попередив фахівець. Поширити

Китай заважає Україні вести війну проти РФ

Як вдалося нещодавно дізнатися виданню The New York Times, ще минулого місяця у Китаї вступили обмеження щодо постачання дронів та комплектуючих до них за межі країни.

Журналісти звертають увагу на те, що це може вкрай негативно вплинути на ситуацію з виробництвом дронів в Україні.

Як відомо, ЗСУ активно використовують безпілотники під час війни з російською армією.

Ба більше, також нещодавно з’ясувалося, що Група “Вагнер” купувало у китайської компанії супутники для проведення розвідки за територією України, а також постійного стеження.