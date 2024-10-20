Це вступ ще однієї держави у війну. Зеленський терміново звернувся до союзників

Глава держави Володимир Зеленський вимагає від партнерів чесної й сильної реакції на вступ Північної Кореї у війну проти України на боці Росії.
Головні тези:
- Зеленський вважає злочинний союз Росії та Північної Кореї серйозною проблемою
- Підтвержені дані про прибуття північнокорейських військ і використання російської техніки для бойових дій.
- Кількість солдатів КНДР, які готові до війни проти України, сягає близько 11 тисяч осіб.
Зеленський закликає Захід не ігнорувати дії КНДР
За словами українського лідера, він вважає серйозною загрозою злочинний союз Росії та Північної Кореї, який може призвести до трагічних наслідків.
Окрім того, президент висловив щиру вдячність лідерам і представникам держав, "які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни".
Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що на міжнародній арені може виникнути ще більше конфліктів через те, що Північна Корея буде здобувати досвід ведення війни на фронті в Україні та Росії.
Що відомо про кількість солдатів КНДР, що будуть воювати проти України
Як повідомив нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов, північнокорейські військові мають бути готові до бойових дій з 1 листопада.
За його словами, йдеться про близько 11 тисяч солдатів.
Буданов також попередив, що вони будуть використовуючи російську техніку та боєприпаси.
Перший підрозділ із 2600 солдатів влада РФ направить у Курську область.
Що стосується подальших планів переміщення решти північнокорейських військ - інформація поки відсутня.
Дані української розвідки також підтверджує розвідка Південної Кореї.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-