Це вступ ще однієї держави у війну. Зеленський терміново звернувся до союзників

Глава держави Володимир Зеленський вимагає від партнерів чесної й сильної реакції на вступ Північної Кореї у війну проти України на боці Росії.

Зеленський закликає Захід не ігнорувати дії КНДР

За словами українського лідера, він вважає серйозною загрозою злочинний союз Росії та Північної Кореї, який може призвести до трагічних наслідків.

Окрім того, президент висловив щиру вдячність лідерам і представникам держав, "які не заплющують очей і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни".

Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що на міжнародній арені може виникнути ще більше конфліктів через те, що Північна Корея буде здобувати досвід ведення війни на фронті в Україні та Росії.

Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це. Фактично це вступ іще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить із Росії. Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про кількість солдатів КНДР, що будуть воювати проти України

Як повідомив нещодавно шеф української розвідки Кирило Буданов, північнокорейські військові мають бути готові до бойових дій з 1 листопада.

За його словами, йдеться про близько 11 тисяч солдатів.

Буданов також попередив, що вони будуть використовуючи російську техніку та боєприпаси.

Перший підрозділ із 2600 солдатів влада РФ направить у Курську область.

Що стосується подальших планів переміщення решти північнокорейських військ - інформація поки відсутня.

У нас зараз немає повної картини, — наголосив Кирило Буданов. Поширити

Дані української розвідки також підтверджує розвідка Південної Кореї.