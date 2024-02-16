Чи може Україна виграти війну "на виснаження" — прогноз Forbes

Редакція видання Forbes звертає увагу на те, що запаси Росії рано чи пізно закінчаться, а це означає, що Україна може виграти війну, залишаючись в обороні та знищуючи сили ворога.

Скільки ще років РФ може воювати проти України

Згідно з даними Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні, країна-агресорка здатна виробляти близько 4500 бронемашин протягом року.

Що важливо розуміти, близько 80% цієї техніки — стара, знята зі зберігання та відремонтована, а це означає, що запаси Росії рано чи пізно вичерпаються.

Команда Forbes підрахувала, що бійці ЗСУ повинні протриматися і виснажувати російські сили ще два роки для того, щоб Україна виграла війну "на виснаження". Однак для цього потрібна буде допомога союзників.

Як зазначають аналітики RUSI, уже у 2025 році Росія почне виявляти, що її транспортні засоби вимагають більш глибокого ремонту. До 2026 року велика частина наявних запасів буде вичерпана.

Цей прогноз також підтверджує нещодавній звіт Міністерства оборони Естонії.

Україна може пережити Росію

Незалежні аналітики також фіксують тенденції, які вказують на те, що російські запаси вичерпаються в 2025 або 2026 році.

Звичайно, Росія може направити більше ресурсів на виробництво нової техніки, але виробництво з нуля набагато більш трудомістке і ресурсовитратне. Для росіян істотне поліпшення якості продукції в умовах міжнародних санкцій, швидше за все, нереально навіть в середньостроковій перспективі, — заявило нещодавно Міноборони Естонії. Поширити

Журналісти дійшли висновку, що старі військові резерви вичерпаються не раніше, ніж через пару років.

Саме тому Україна повинна прагнути пережити Росію.