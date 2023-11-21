Чи можуть українські аналоги "Шахедів" завдавати ударів по РФ — відповідь Повітряних сил
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи можуть українські аналоги "Шахедів" завдавати ударів по РФ — відповідь Повітряних сил

дрон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе "Шахед" власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо.

Чи можуть українські аналоги "Шахедів" завдавати ударів по РФ

Я б сказав, чому ви думаєте, що це вже не відбувається?, - натякнув Ігнат, відповідаючи на питання, чи може Україна незабаром завдавати аналогами "Шахедів" ударів по території РФ.

Однак, чи відбувається таке насправді, речник не відповів. За його словами, Повітряні сили таке не оголошують.

Дрони зараз застосовують власне усі. В нас, у Повітряних силах, є засоби, які нам дали партнери і які ми використаємо по окупованих територіях. Крим, окуповані території Донецької, Луганської областей, - зазначив Ігнат.

Що стосується безпілотників, то, як пояснив речник, вони на озброєнні ударних БПЛА інших Сил оборони.

Власне те, що Україна своїм власним озброєнням, своєю зброєю може завдавати ударів і по тій території, питань жодних немає. І якщо вдалося дійсно нашим виробникам створити дрони, які можуть летіти далеко та летіти точно, то це дуже серйозний крок вперед, - додав Ігнат.

Україна почала серійне виробництво аналогів "Шахедів"

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць таких дронів виробляють десятки.

За його словами, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона повинна стати головним сектором української економіки.

Починаючи з того, що називають "українським Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри, - сказав міністр.

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