Чи можуть українські аналоги "Шахедів" завдавати ударів по РФ — відповідь Повітряних сил

Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе "Шахед" власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо.
Чи можуть українські аналоги "Шахедів" завдавати ударів по РФ
Однак, чи відбувається таке насправді, речник не відповів. За його словами, Повітряні сили таке не оголошують.
Що стосується безпілотників, то, як пояснив речник, вони на озброєнні ударних БПЛА інших Сил оборони.
Україна почала серійне виробництво аналогів "Шахедів"
Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць таких дронів виробляють десятки.
За його словами, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона повинна стати головним сектором української економіки.
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