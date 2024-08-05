За інформацією західних аналітиків та українських посадовців, цього літа злочинна армія РФ не здійснюватиме новий наступ на кількох ділянках фронту в Україні одночасно.

Чи здатна окупаційна армія РФ на проведення нового масштабного наступу в Україні

Про повторення широкомасштабного наступу по всій лінії фронту, як у лютому 2022 року, наразі не може бути й мови, - зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Поширити

У матеріалі видання підкреслюється, що після початку масштабної війни проти України у 2022 році окупаційна армія РФ стрімко поширила бойові дії з території Донецької та Луганської областей на північні та східні регіони України.

Восени 2022 року українським військовим за результатами блискавичного контрнаступу вдалось повернути майже всю територію Харківської області.

Однак окупаційна армія РФ повільно та невпинно продовжувала просування на сході України.

Захопивши Авдіївку взимку 2024 року, російські окупанти продовжили просуватись на захід протягом наступних місяців.

Наразі злочинна армія РФ поступово підходить до Покровська на Донеччині.

Українські військові ведуть запеклі бої з російськими окупантами на цьому напрямку фронту.

Військові ЗСУ

У неділю міноборони країни-агресорки заявило про захоплення російськими загарбниками Новоселівки Першої на захід від Авдіївки та південний схід від Покровська.

На початку травня російські окупанти також почали наступ на Харківщині.

В Україні це розцінили як тиск із метою змусити перекидати сили з гарячих ділянок фронту на Донеччині.

Наприкінці липня аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) висловили думку, що окупаційна армія РФ навряд чи розпочне нову наступальну кампанію влітку через обмеженність матеріальних ресурсів та особового складу.

Наприкінці липня російські окупанти докладали неабияких зусиль із метою просування на заході Донецької області.

Однак злочинній армії РФ, скоріш за все, не вистачає ресурсів для більш широких наступальних операцій на Донеччині та на інших ділянках фронту.

На думку наукового співробітника у галузі сухопутних війн у лондонському аналітичному центрі Royal United Services Institute (RUSI) Ніка Рейнольдса, загалом ці оцінки відповідають дійсності.

Що кажуть аналітики стосовно подальшого розвитку подій у війні РФ проти України

При цьому аналітик зазначив, що ситуація залишається крихкою та дуже непередбачуваною для обох сторін.

Аналітики сходяться на думці, що злочинна армія РФ за наказом кремлівського керівництва веде війну на знищення і сподівається виснажити ресурси України раніше, ніж свої власні.

За оцінками західної розвідки, Росії із озброєнням та іншими ресурсами допомагають Іран, Китай і Північна Корея.

Країна-агресорка перевала власну економіку на військові рейки і наразі покладається на великі запаси старої радянської техніки.

Втрати окупаційної армії РФ досягаються переважно ціною великих втрат.

За повідомленнями представників України, останніми місяцями втрати російських окупантів на фронті перевищували 1 тис осіб на день.

За підрахунками Києва, Росія здатна щомісяця залучати до своїх військ близько 30 тис новобранців.

Україна продовжує отримувати допомогу від західних партнерів. Однак попри публічні заяви, існують серйозні сумніви щодо майбутньного цієї допомоги, особливо у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Між тим Україна отримала першу партію винищувачів F-16.

Київ сподівається використати передову авіацію, щоб відбити зусилля Росії та посилити протиповітряну оборону.

Рейнольдс припустив, що масштабний наступ з боку Росії буде більш вірогідним наступного року, хоча до цього часу Москва може спробувати провести подальші менш масштабні операції.

Наступальні поштовхи зазвичай відбуваються навесні чи влітку, уникаючи сезону дощів, який настає відразу після зими або пізньої осені. Танки та бронемашини загрузають у бездоріжжі.