Чи почала армія РФ новий наступ — пояснення ГУР

Кремль поширює фейкові заяви про початок нового наступу злочинної армії РФ в Україні із метою прикрити останні провали окупантів на Донбасі.

Чи може армія РФ проводити нові наступи в Україні

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, ймовірно, інформація про нібито початок нового наступу армії РФ є черговою кремлівською ІПСО, адже для проведення повноцінного наступу в окупантів вже не вистачає ресурсів.

Представник ГУР зазначив, що ворожа активність на окремих напрямках має дуже обмежений характер.

Підтвердженням цього, як підкреслює Юсов, є заяви самих окупантів про оборону й намагання втримати хоча б те, що вдалось захопити.

Окупанти самі ж спростовують власну брехню про наступ

Юсов наголосив, що українцям слід дотримуватись інформаційної гігієни і довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам.

Зокрема, мовиться про офіційні повідомлення різних структур: Офісу Президента, Офісу генпрокурора, СБУ та іншим.

Все інше, так чи інакше, особливо, коли мова йде про анонімні джерела, анонімні російськомовні джерела... зрозуміло, кому легше готувати такі продукти і на яку аудиторію вони розраховані. Різна інформація на них часто справді готується для впливу на Україну і українців з метою посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, ввести в оману, - підкреслює представник ГУР. Поширити

Юсов додав, що в Україні також працюють над покращенням засобів аналізу інформації і боротьби із кремлівською пропагандою та дезінформацією.

Зокрема, Андрій Юсов також відзначив, що аналітики ISW констатують, що риторика Путіна щодо Авдіївки змінилася.

Якщо раніше йшлося про наступ, то тепер президент РФ каже, що їхні війська ведуть успішні активні оборонні дії.

Тому представник ГУР припускає, що історія про повномасштабний наступ була ІПСО.