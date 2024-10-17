Чи збирається Україна відновлювати ядерний арсенал — відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом наголосив на важливості вступу України до НАТО, зазначивши, що домовленості Будапештського меморандуму "не спрацювали". Про це український лідер розповів 17 жовтня на брифінгу у Брюсселі.
Головні тези:
- Президент Зеленський підкреслив важливість вступу України до НАТО як запобіжного кроку до розширення агресії за межі держави.
- Заява німецького таблоїда Bild про можливість відновлення ядерного арсеналу спровокувала широке обговорення в українському суспільстві та знайшла відгук в політичних колах.
- Президент Зеленський відкидає заяви про готовність України створити ядерну зброю та наголошує, що країна прагне до членства в НАТО як головної запоруки безпеки.
- Обговорюючи тему відновлення ядерного арсеналу, Україна акцентує на важливості дотримання міжнародних домовленостей та забезпеченні суверенітету країни в межах визнаних кордонів.
Зеленський дав відповідь щодо відновлення ядерного арсеналу України
За його словами, він нагадав ексочільнику Білого дому, що документ підписали зокрема Штати й РФ, однак у підсумку майже всі порушили домовленість, а сам меморандум не спрацював.
Зеленський підкреслив, що Київ "не знає більше дієвих альянсів", окрім НАТО, тому Україна обирає його.
Як зазначив український президент, Трамп зауважив, що аргументи України щодо вступу в Північноатлантичний альянс є справедливими.
Водночас Зеленський наголосив: запрошення України стати членом НАТО не є порушенням "червоних ліній", а превентивним кроком до розширення агресії за межі держави.
Bild написав про здатність України відновити ядерний арсенал
Німецький таблоїд Bild написав, нібито Україна має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. Так Bild відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна наразі має лише два варіанти: або в неї буде ядерна зброя, або вона повинна мати якийсь альянс.
Bild також цитує анонімного українського чиновника, який нібито заявив наступне:
У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу.
В ОП, коментуючи публікацію німецького таблоїда, заявили, що вона не має нічого спільного з реальністю.
Реакція Зеленського на заяви Bild
Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на такий вкид німецької газети Bild.
Ми ніколи не говорили про те, що готуємось створити ядерну зброю.
Він нагадав, що в рамках Будапештського меморандуму Україна мала отримати гарантії безпеки від "високоповажних країн" після того, як вона віддала свій ядерний арсенал.
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