Чи збирається Україна відновлювати ядерний арсенал — відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом наголосив на важливості вступу України до НАТО, зазначивши, що домовленості Будапештського меморандуму "не спрацювали". Про це український лідер розповів 17 жовтня на брифінгу у Брюсселі.

Зеленський дав відповідь щодо відновлення ядерного арсеналу України

Я можу вам навести приклад моєї розмови щодо НАТО. Я говорив про це з Трампом. Я наводив приклад Будапештського меморандуму, це зрозумілий приклад. Поширити

За його словами, він нагадав ексочільнику Білого дому, що документ підписали зокрема Штати й РФ, однак у підсумку майже всі порушили домовленість, а сам меморандум не спрацював.

Умовою для України було віддати ядерну зброю, а за це підписанти гарантували Україні суверенітет в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності. Всі ці домовленості не спрацювали. … І виходить так, який у нас вихід: або в України буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський підкреслив, що Київ "не знає більше дієвих альянсів", окрім НАТО, тому Україна обирає його.

Як зазначив український президент, Трамп зауважив, що аргументи України щодо вступу в Північноатлантичний альянс є справедливими.

Водночас Зеленський наголосив: запрошення України стати членом НАТО не є порушенням "червоних ліній", а превентивним кроком до розширення агресії за межі держави.

Bild написав про здатність України відновити ядерний арсенал

Німецький таблоїд Bild написав, нібито Україна має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. Так Bild відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна наразі має лише два варіанти: або в неї буде ядерна зброя, або вона повинна мати якийсь альянс.

Таблоїд посилається на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, який назвав заяву Зеленського "ударом" і "шоком" для західних журналістів. Аналітик розцінив слова президента як готовність України відновити ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася у 1990-ті. Поширити

Bild також цитує анонімного українського чиновника, який нібито заявив наступне:

У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу.

В ОП, коментуючи публікацію німецького таблоїда, заявили, що вона не має нічого спільного з реальністю.

Так, Bild уже не вперше поширює щось, що не має стосунку до реальності, але дуже підіграє російській пропаганді, — сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин у коментарі Інтерфакс-Україна. Поширити

Реакція Зеленського на заяви Bild

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на такий вкид німецької газети Bild.

Ми ніколи не говорили про те, що готуємось створити ядерну зброю.

Він нагадав, що в рамках Будапештського меморандуму Україна мала отримати гарантії безпеки від "високоповажних країн" після того, як вона віддала свій ядерний арсенал.