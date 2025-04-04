Ціни на iPhone можуть різко зрости — відома причина

Американський лідер Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 54% — що важливо розуміти, це може спровокувати ріст ціни iPhone, адже більшість пристроїв Apple виготовляють у Китаї.

iPhone також може потрапити під удар американських мит

Аналітики дійшли висновку, що у разі перекладання витрат на покупців, ціни на смартфони можуть зрости до 43%.

Окрім того, наголошується, що топові моделі можуть вирости в ціні до 2300 доларів.

Згідно з підрахунками, навіть найдешевший iPhone 16e подорожчає з 600 до 858 доларі.

Однак експерти вважають, що Apple навряд чи повністю перекладе мита на споживачів, а значне підвищення цін може відбутися лише восени з випуском iPhone 17. Акції Apple впали на 9% після новин про мита, що стало найгіршим результатом компанії з 2020 року. Поширити

Що важливо розуміти, Білий дім поки не надав Apple жодних винятків, хоча під час першої каденції Дональда Трампа iPhone не підпадав під митні обмеження.