Ціни на iPhone можуть різко зрости — відома причина

Американський лідер Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 54% — що важливо розуміти, це може спровокувати ріст ціни iPhone, адже більшість пристроїв Apple виготовляють у Китаї.
Головні тези:
- Прогнозується, що ціни на смартфони можуть зрости до 43%.
- Apple поки не отримала винятків з боку адміністрації Трампа.
iPhone також може потрапити під удар американських мит
Аналітики дійшли висновку, що у разі перекладання витрат на покупців, ціни на смартфони можуть зрости до 43%.
Окрім того, наголошується, що топові моделі можуть вирости в ціні до 2300 доларів.
Згідно з підрахунками, навіть найдешевший iPhone 16e подорожчає з 600 до 858 доларі.
Що важливо розуміти, Білий дім поки не надав Apple жодних винятків, хоча під час першої каденції Дональда Трампа iPhone не підпадав під митні обмеження.
На переконання аналітиків, Apple може отримати виняток, але поки що ринок очікує значного зростання цін.
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