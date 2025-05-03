Чого чекати від iPhone 17 — інсайдери злили секретні дані
Категорія
Технології
Дата публікації

Чого чекати від iPhone 17 — інсайдери злили секретні дані

Що відомо про нововведення в iPhone 17
Джерело:  MacRumors

Анонімні джерела розкрили додаткову інформацію про характеристики камер сімейства iPhone 17. Насамперед користувачів здивує абсолютно нова фронтальна камера на 24 Мп у всіх чотирьох моделях.

Головні тези:

  • Стандартний iPhone 17, як стверджують інсайдери, майже ніяк не зміниться.
  • Попри це, оновлену селфі-камеру на 24 Мп він все-так отримає.

Що відомо про нововведення в iPhone 17

Попри те, що в Apple раніше завжди стверджували, що якість камери не завжди залежить від кількості мегапікселів, такий значний апгрейд все ж має поліпшити якість селфі.

Згідно з даними інсайдерів, моделі iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max отримають три 48-мегапіксельні камери.

Що важливо розуміти, це станеться перше в історії компанії.

За словами експертів, це розширить можливості кадрування без втрати якості і відкриє шлях до зйомки з роздільною здатністю 8K.

Досі ширяться чутки, що “яблучна команда” вперше впровадить механічну діафрагму в Pro-моделі, що дасть змогу користувачеві вручну регулювати освітленість кадру і глибину різкості.

Ба більше, задні камери iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air (прийде на зміну Plus-версії) отримають новий горизонтальний дизайн замість звичного квадратного блоку — тепер модулі будуть розташовані у вигляді смуги, схожої на Google Pixel.

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