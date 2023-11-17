Чого українцям чекати від Росії взимку — відповідь Зеленського

Український лідер Володимир Зеленський не приховує від народу, що ця зима буде справді важкою, тому усім нам вкрай важливо буде до цього максимально готовими.

Зима 2023-24. Що буде відбуватися

Згідно з даними глави держави, взимку країна-агресорка може спробувати повторити масштабний ракетний терор, атакуючи енергосистеми України, як це відбувалося минулого року.

Попри це, українцям панікувати не варто, оскільки, як вважає президент, станом на сьогодні наша країна набагато краще готова до обстрілів, аніж торік.

Ні для кого не секрет, що нам вдалося значно посилити свою ППО.

Як вважає Володимир Зеленський, ймовірність того, що РФ буде використовувати менше зброї дня нових атак на енергомережі України, вкрай низька.

Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія використовуватиме менше зброї. Зима буде важкою. З точки зору протиповітряної оборони ми знаходимося в кращому становищі, ніж минулої зими, – пояснив глава держави. Поширити

Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародних партнерів, надати Україні ще більше систем ППО.

За його словами, Харків, а також Донеччина й Запоріжжя потребують більше систем захисту.

Які запаси ракет та дронів є у Росії сьогодні

Згідно з даними українських розвідників, військові ресурси країни-агресорки дійсно зменшилися. Так, станом на сьогодні армія РФ має:

165 "Калібрів";

160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55;

290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

80 "Кинджалів"

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат звернув увагу на те, що торік з вересня до березня ворог випустив по Україні понад 1000 крилатих ракет, не враховуючи балістику, а також понад 1000 дронів-камікадзе.

Згідно з даним ПС, зараз такої кількості крилатих ракет у країни-агресорки немає.