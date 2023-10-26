Чому ця зима не буде схожою на попередню — пояснення Подоляка

Радник главу ОПУ Михайло Подоляк звертає увагу на те, що протягом минулого року багато чого змінилося, а це означає, що до прийдешньої зими підготувалася не лише Україна, а й Росія.

РФ тривалий час накопичує ракети для нових ударів по Україні

Більшість українців давно помітили, що ворог взяв паузу в ракетних обстрілах, оскільки намагається накопичити якомога більше ракет для майбутніх масованих атак.

Однак, що важливо розуміти, росіяни можуть змінити тактику, яку використовували восени – взимку минулого року.

За словами Михайла Подоляка, не можна також ігнорувати той факт, що РФ досі може виготовляти високоточні ракети.

Згідно з даними ГУР, у країни-агресорки немає таких запасів, щоб запускати по Україні 100 ракет за раз, як це було торік.

Проте Росія все-таки отримає комплектувальні частини для "Іскандерів" та "Кинджалів" з Європи через фірми-посередники.

Почекаємо і подивимось, яку тактику вони використовуватимуть цієї зими. Тому що зараз ми бачимо використання великої кількості дронів, вони навантажують наші системи ППО. Але вони справді матимуть можливість використовувати ракети, їх накопичують, – попередив представник ОПУ. Поширити

Чого чекати від Росії взимку 2023-24

Як зазначає Михайло Подоляк, у Кремлі розраховували не те, що торішні удари по енергетиці змусять Україну піти на поступки чи навіть здатися Росії.

Проте цей план провалився, тому Москва, найімовірніше, уже вигадала щось нове.

Однак не можна забувати про те, що Україна також готувалася до зими й суттєво посилила свою ППО.

Думаю, вона працюватиме ефективніше, ніж торік. Зараз вони використовують балістику, перероблені С-300 та керовані авіабомби. Подивимось, чи до цього додадуть ще й надзвукові та крилаті ракети. Поширити

Радник глави ОПУ не заперечує той факт, що балістичних ракет та керованих авіабомб у росіян достатньо, аби зараз тероризувати та вбивати цивільних українців.

Надалі усе залежатиме від їхніх запасів крилатих і високоточних ракет.