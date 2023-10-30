Чому насправді Зеленський не їде до Ізраїлю — пояснення посла
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому насправді Зеленський не їде до Ізраїлю — пояснення посла

Володимир Зеленський
Джерело:  Ynet

За словами надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, офіційний Київ поки не надсилав запиту щодо можливого візиту українського лідера Володимира Зеленського до Ізраїлю, але його там завжди чекають.

Зеленський може приїхати до Ізраїлю у будь-який час

Журналісти поцікавилися в ізраїльського дипломата, чи насправді офіційний Тель-Авів після неочікуваного вторгнення терористів ХАМАС заявив, що візити президента України "не на часі".

Міхаель Бродський наголосив, що "це неправда, тому що від України не було офіційного запиту щодо візиту".

В Україну були надіслані повідомлення про те, що він (Зеленський – ред.) може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться, - розповів посол.

Як уже згадувалося раніше, ще 2 тижні тому видання The Times of Israel з посиланням на своїх інсайдерів написало, що Тель-Авів відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.

Як Зеленський відреагував на вторгнення ХАМАС в Ізраїль

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, Росія є однією з країн, які причетні до атаки терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль та вчинення терору на ізраїльскій території.

Глава держави звернув увагу на те, що Кремль підтримує ХАМАС і допомагав у підготовці та проведенні атаки на Ізраїль.

Згідно з його даними, це відбувається вже досить тривалий час.

Також у соцмережах ви можете побачити по сітках, хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія одна з тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками, - заявив нещодавно Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль відмовився від послуг Starlink Ілона Маска
Starlink
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Попри війну. Ізраїль знову постачає воду до Гази
Газа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїльські військові просунулись у глиб території Гази на понад три кілометри — CNN
Армія Ізраїлю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм