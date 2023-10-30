Чому насправді Зеленський не їде до Ізраїлю — пояснення посла

За словами надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, офіційний Київ поки не надсилав запиту щодо можливого візиту українського лідера Володимира Зеленського до Ізраїлю, але його там завжди чекають.
Зеленський може приїхати до Ізраїлю у будь-який час
Журналісти поцікавилися в ізраїльського дипломата, чи насправді офіційний Тель-Авів після неочікуваного вторгнення терористів ХАМАС заявив, що візити президента України "не на часі".
Міхаель Бродський наголосив, що "це неправда, тому що від України не було офіційного запиту щодо візиту".
Як уже згадувалося раніше, ще 2 тижні тому видання The Times of Israel з посиланням на своїх інсайдерів написало, що Тель-Авів відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.
Як Зеленський відреагував на вторгнення ХАМАС в Ізраїль
На переконання українського лідера Володимира Зеленського, Росія є однією з країн, які причетні до атаки терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль та вчинення терору на ізраїльскій території.
Глава держави звернув увагу на те, що Кремль підтримує ХАМАС і допомагав у підготовці та проведенні атаки на Ізраїль.
Згідно з його даними, це відбувається вже досить тривалий час.
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