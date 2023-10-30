Чому насправді Зеленський не їде до Ізраїлю — пояснення посла

За словами надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, офіційний Київ поки не надсилав запиту щодо можливого візиту українського лідера Володимира Зеленського до Ізраїлю, але його там завжди чекають.

Зеленський може приїхати до Ізраїлю у будь-який час

Журналісти поцікавилися в ізраїльського дипломата, чи насправді офіційний Тель-Авів після неочікуваного вторгнення терористів ХАМАС заявив, що візити президента України "не на часі".

Міхаель Бродський наголосив, що "це неправда, тому що від України не було офіційного запиту щодо візиту".

В Україну були надіслані повідомлення про те, що він (Зеленський – ред.) може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться, - розповів посол. Поширити

Як уже згадувалося раніше, ще 2 тижні тому видання The Times of Israel з посиланням на своїх інсайдерів написало, що Тель-Авів відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.

Як Зеленський відреагував на вторгнення ХАМАС в Ізраїль

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, Росія є однією з країн, які причетні до атаки терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль та вчинення терору на ізраїльскій території.

Глава держави звернув увагу на те, що Кремль підтримує ХАМАС і допомагав у підготовці та проведенні атаки на Ізраїль.

Згідно з його даними, це відбувається вже досить тривалий час.