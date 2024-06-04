Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери хотіли б, щоб Україна перемогла у війні, але не шляхом програшу Росії. Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява пояснив, звідки беруться ці побоювання Заходу.

Чому Захід боїться програшу Росії у війні

Він зазначив, що перш за все, йдеться про побоювання щодо стратегічної стабільності щодо ядерної зброї.

Питання в тому, до якої міри станеться занепад Росії, коли росіяни програють війну. І що буде із російським ядерним арсеналом…. Я маю на увазі, що якщо буде кілька Росій, озброєних ядерною зброєю, це може здатися кошмаром для багатьох людей у всьому світі: яких угод вони зобов'язані дотримуватися, чи є якісь угоди, яким вони будуть слідувати в плані ядерної зброї, або вони просто стрілятимуть нею за своєю волею в когось, — зазначив Клява. Поширити

Крім того, відзначив він, існує ще і геополітичний аспект.

Весь медіапростір України наповнений цим: як це працює, хто що виграє, хто що втрачає і яка нова ситуація. Ми, звісно, у процесі. Головне, Україну ні в чому не можна звинувачувати. Україна не розпочинала цю війну. Росіяни почали, Путін розпочав цю війну. Тож вся вина за те, що б не трапилося, я маю на увазі, за яких умов Росія програє війну і що станеться згодом — винен Путін, а не Україна. Це очевидна відправна точка. Росіяни розпочали цю війну, тому їм доведеться заплатити за це та за наслідки цієї війни, — зазначив посол. Поширити

Також він додав, що позиція Латвії щодо можливості завдавати ударів по російських агресорах західною зброєю чітка: це законна ціль України.

Ми вважаємо, що, про це ясно сказав наш міністр. Є національні інтереси США та інших країн-постачальників основних систем озброєння, вони мають свої національні міркування. Що стосується нас, ми повністю все розуміємо. Я маю на увазі, що законні військові цілі є законними військовими цілями… Якщо країна Росія перебуває у стані війни з країною Україна, то якщо це законна військова мета, вона може бути вражена, — зазначив він. Поширити

Воїн "Латвієць" розповів про плани РФ захопити плани Балтії

"Латвієць" — боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, екс-боєць "Кракена" в інтерв'ю про те, коли Путін нападе на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію, про те, як латвійці підтримують Україну та російських ждунів у Латвії, кому і як готуватися до війни, а також про АЗОВ, Центурію, Nord Storm та Культ Ножа.

2017 року Микита приїхав на кілька днів до України, але залишився тут і досі. Разом зі своїми побратимами він створив "Культ Ножа", який навчає техніки самооборони з ножем та формацію Nord Storm, учасники якої зараз воюють у складі різних підрозділів. Наразі "Латвієць" є бійцем 3-ї Штурмової, в якій він воює не лише за свободу та незалежність України, а й за безпеку Латвії.