Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери хотіли б, щоб Україна перемогла у війні, але не шляхом програшу Росії. Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява пояснив, звідки беруться ці побоювання Заходу.
Головні тези:
- Побоювання щодо стратегічної стабільності та ядерної зброї є основним чинником, що завдає страх розвитку подій під час війни з Росією.
- Геополітичний аспект також впливає на підходи Заходу до подій в Україні, де розглядається вплив війни на регіон та міжнародну політику.
- Україна не може бути винуватою у конфлікті, оскільки вона не починала війну, але має право на законну самооборону від російської агресії, що підкреслює позицію Латвії.
Чому Захід боїться програшу Росії у війні
Він зазначив, що перш за все, йдеться про побоювання щодо стратегічної стабільності щодо ядерної зброї.
Крім того, відзначив він, існує ще і геополітичний аспект.
Також він додав, що позиція Латвії щодо можливості завдавати ударів по російських агресорах західною зброєю чітка: це законна ціль України.
Воїн "Латвієць" розповів про плани РФ захопити плани Балтії
"Латвієць" — боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, екс-боєць "Кракена" в інтерв'ю про те, коли Путін нападе на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію, про те, як латвійці підтримують Україну та російських ждунів у Латвії, кому і як готуватися до війни, а також про АЗОВ, Центурію, Nord Storm та Культ Ножа.
2017 року Микита приїхав на кілька днів до України, але залишився тут і досі. Разом зі своїми побратимами він створив "Культ Ножа", який навчає техніки самооборони з ножем та формацію Nord Storm, учасники якої зараз воюють у складі різних підрозділів. Наразі "Латвієць" є бійцем 3-ї Штурмової, в якій він воює не лише за свободу та незалежність України, а й за безпеку Латвії.
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