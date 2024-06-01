Чому західні партнери не збиватимуть ракети РФ над Україною — відповідь аналітика
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому західні партнери не збиватимуть ракети РФ над Україною — відповідь аналітика

ракетно-дронова атака
Джерело:  Еспресо

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, західні партнери, скоріш за все, не наважаться збивати російські ракети в небі над Україною. 

Що заважає західним партнерам закрити небо над Україною

Що стосується можливості збиття російських ракет на територією України нашими союзниками, то я на цю тему дивлюсь без оптимізму. Я не бачу перспективи реалізації такого сценарію, якщо тільки Україна не вступить до НАТО, — підкреслив Коваленко.

За його словами, країнам НАТО буде технічно складно знайти обгрунтування збиттю російських ракет у небі над Україною, яка поки не є членом НАТО.

Експерт зауважив, що може виникати ситуація, коли союзники збиватимуть українські ракети ППО, якщо намагатимуться знешкодити російські ракети.

Як заявив Коваленко, синхронізувати українську систему ППО із союзниками для збиття російських ракет є дуже складним технічним завданням.

Чому партнерам буде технічно складно збивати російські ракети у небі над Україною

Технічно організувати збиття російських ракет нашими союзниками над територією України дуже складно. До прикладу, в напрямку Львова росіяни запустили ракету Х-101 і для її перехоплення ПС ЗСУ відправляють ракету ЗРК "Бук". Наш ЗРК може цю ракету перехопити, але при цьому її ж і бачать польські системи ППО. Отже, злагодженість дій, сумісність та синхронізації систем майже неможлива. Може виникнути така ситуація, що польська ракета ППО зібʼє нашу і російська ракету влучить туди, куди прямувала. В цьому й полягає основна проблематика питання щодо збиття російських ракет нашими союзниками, — пояснює аналітик.

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