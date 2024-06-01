За словами військового аналітика Олександра Коваленка, західні партнери, скоріш за все, не наважаться збивати російські ракети в небі над Україною.

Що заважає західним партнерам закрити небо над Україною

Що стосується можливості збиття російських ракет на територією України нашими союзниками, то я на цю тему дивлюсь без оптимізму. Я не бачу перспективи реалізації такого сценарію, якщо тільки Україна не вступить до НАТО, — підкреслив Коваленко. Поширити

За його словами, країнам НАТО буде технічно складно знайти обгрунтування збиттю російських ракет у небі над Україною, яка поки не є членом НАТО.

Експерт зауважив, що може виникати ситуація, коли союзники збиватимуть українські ракети ППО, якщо намагатимуться знешкодити російські ракети.

Як заявив Коваленко, синхронізувати українську систему ППО із союзниками для збиття російських ракет є дуже складним технічним завданням.

Чому партнерам буде технічно складно збивати російські ракети у небі над Україною