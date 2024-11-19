Десятки дронів атакують різні регіони Росії — відео

Одразу в кількох областях країни-агресорки РФ вночі 19 листопада лунає повітряна тривога. Російська ППО знову безуспішно намагається відбити атак ударних українських безпілотників.

Росію знову атакують дрони

Один з російських телеграм-каналів повідомив, що станом на вечір 19 листопада було зафіксовано:

8 БПЛА над Брянською областю;

6 БПЛА над Орловською областю;

6 БПЛА над Курською областю;

7 БПЛА над Бєлгородською областю;

8-12 БПЛА над Воронезькою областю;

3 БПЛА над Ростовською областю.

4 БПЛА летіли у бік Краснодарського краю через Азовське море.

Окрім того, стверджується, що російська ППО нібито вже встигла збити 55 ударних дронів, однак жодних підтверджень цим заявам немає.

Увага! Противник запустив величезну кількість БПЛА. Не виключені ракетні удари далекобійною зброєю по наших тилах. Реагуйте на тривогу особливо цієї ночі, не ігноруйте, — бідкаються російські окупанти. Поширити

Перші наслідки атаки дронів 19 листопада

У Воронезькій та Бєлгородській областях РФ ввечері 19 листопада повідомили про атаку безпілотників на підприємства.

Як стверджує ставленик Кремля на Бєлгородщині В’ячеслав Гладков, уламки безпілотника впали на територію одного з підприємств, пошкоджені приміщення в Олексіївці.

За даними ЗМІ, йдеться про завод компанії “ЕФКО”, яка виробляє соуси. Що важливо розуміти, ця компанія в 2023 році інвестували 40 млрд рублів у розвиток БПЛА. Роком раніше вона навіть тестували прототипи вантажних дронів.

Також вказано, що під удар потрапив інфраструктурний об’єкт і лінія електропередач, кілька вулиць залишились без світла.