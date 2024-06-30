Дикі нальоти на мотоциклах. Що відомо про нову тактику армії РФ

Російські загарбники роблять все можливе, щоб прорвати лінії української оборони на всіх ділянках фронту. Для цього вони почали дедалі частіше використовувати мотоцикли, позашляховики, баггі та квадроцикли.

Солдати РФ вигадують нові методи ведення війни проти ЗСУ

Згідно з даними журналістів, так звані “нальоти на мотоциклах” станом на сьогодні становлять близько половини всіх атак на деяких ділянках фронту.

Цю інформацію підтверджують українські командири та бійці.

Вони називають його новим “диким елементом” і без того жорстоких, хаотичних боїв.

Нова тактика є останньою російською адаптацією до поля бою, яка постійно змінюються.

Російським загарбникам доводиться щоразу вигадувати щось нове, щоб досягти хоча б мінімальних успіхів, адже оборона ЗСУ є вкрай міцною.

За словами командира артилерії 80-ї десантно-штурмової бригади, капітана Ярослава, українські захисники б’ються за кожний метр рідної землі.

Чому російські окупанти вибрали саме мотоцикли та баггі

Насамперед це пов’язано з тим, що бронетехніка обох армій стала легкою мішенню після того, як солдати почали масового застосовувати дрони.

У більш швидкі мотоцикли і баггі важче влучити артилерією.... Ця тактика вирішує, хоча і з великим ризиком, ключове тактичне завдання війни в Україні для обох сторін: як перетнути заміноване відкрите поле під наглядом дронів і під артилерійським вогнем, — пояснює редакція NYT. Поширити

Українські військові звертають увагу на те, що атаки солдатів РФ на мотоциклах завжди закінчуються шаленими жертвами.

Однак командування російської армії цей факт не зупиняє та не бентежить.