Драматичний політ. Шольц ліг на землю в аеропорту Тель-Авіва — відео
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Драматичний політ. Шольц ліг на землю в аеропорту Тель-Авіва — відео

Шольц ліг на землю
Джерело:  Bild

Німецький лідер Олаф Шольц перед відльотом з Ізраїлю був змушений зійти з літака в аеропорту Тель-Авіва і лягти на землю на тлі повітряної тривоги.

Шольц ліг на землю в аеропорту Тель-Авіва

Це момент потрапив на відео, яке вже опублікували у мережі.

Після цього інциденту канцлера ФРН швидко відвезли на машині до будівлі аеропорту, де є укриття.

Окрім того, наголошується, що Олаф Шольц на власні очі побачив два вибухи, спричинені роботою системи ППО "Залізний купол".

Після цього співробітники служби безпеки обшукали урядовий літак на предмет можливих небезпек. Через кілька хвилин пасажири змогли знову піднятися на борт літака і вирушити до Каїра, - йдеться в повідомленні.

Варто звернути увагу на те, що під час поїздки до Ізраїля канцлер ФРН був змушений декілька разів спускатися в укриття на тлі повітряної тривоги.

До прикладу, тривога також оголошувалася, коли той перебував у німецькому посольстві.

Згідно з останніми даними, Олаф Шольц вже прилетів до єгипетської столиці Каїра.

За словами журналістки Bild, яка знаходилася на борту урядового літака, цей політ був справді "драматичним".

Ми спонтанно змінили маршрут з міркувань безпеки, пролетіли по дузі, а потім круто набрали висоту, – розповідає репортерка, звернувши увагу на те, що це було зроблено, щоб якнайшвидше покинути зону досяжності ракет ХАМАС.

Байден також летить в Ізраїль

18 жовтня американський лідер Джо Байден з офіційним візитом прибуде до Ізраїля.

Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, очільник Білого дому ставитиме "жорсткі питання" на зустрічах з ізраїльськими лідерами під час поїздки на Близький Схід.

Він ставитиме жорсткі запитання, він ставитиме їх як друг, як справжній друг Ізраїлю, але він ставитиме їм деякі питання, – зазначив чиновник.

Джон Кірбі поки не захотів розповідати, які саме питання Байден має намір поставити, окрім того, "які їхні плани на майбутнє".

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