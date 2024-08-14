Дрон РФ атакував авто медичного батальйону "Госпітальєри" — є загибла та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Дрон РФ атакував авто медичного батальйону "Госпітальєри" — є загибла та поранені

Дрон
Джерело:  online.ua

14 cерпня в селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни атакували FPV-дроном машину медичного батальйону “Госпітальєри”. Загинула парамедикиня, ще одна отримала поранення.

Головні тези:

  • Російські дрони атакували авто медичного батальйону “Госпітальєри” у селищі Білий Колодязь Харківської області.
  • Атака дронів РФ на медичний батальйон є виявом безжальної агресії і порушення міжнародного права.
  • Напади на цивільних та медичний персонал є свідченням необхідності міжнародного співробітництва у протидії агресорським діям Росії.

Російський дрон скинув вибухівку на медичне авто

Під удар потрапив ще один цивільний автомобіль.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

Загинули двоє медиків — чоловік та жінка, які були в автомобілі.

Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені.

Сергій Болвінов

Сергій Болвінов

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області

Пізніше керівниця медбатальону “Госпітальєри” Яна Зінкевич уточнила, що загинула одна парамедикиня - посестра Олександра “Майк” Мулькевич. Ще одна госпітальєрка - у шпиталі з пораненням середнього ступеня.

Олександра “Майк” Мулькевич

Екіпаж з трьох дівчат повинен був вже завтра бути вдома зі своїми родинами. Проте на кривавому рахунку росіян - ще одна обірвана доля молодої відважної українки.

У загиблої парамедикині Олександри Мулькевич залишився чоловік та мати.

Що відомо про обстріл Росією Херсона

Російські окупанти 14 серпня обстріляли дроном пункт видачі питної води у Херсоні. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє поранені.

За даними слідства, 14 серпня близько 12:50 російські військові скинули вибухівку з БпЛА поблизу пункту видачі питної води у Херсоні. 

Внаслідок ворожого удару загинув місцевий. Також до лікарні доставили 62-річного чоловіка. У нього — вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома. 

Ще один цивільний 75 років дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Правоохоронці  розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством.

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