Британський актор Джуд Лоу, який грає нелегітимного главу Кремля Володимира Путіна у фільмі "Кремлівський чарівник", вперше був помічений в образі російського диктатора. Наразі зйомки стрічки тривають у Ризі.

Що відомо про фільм “Кремлівський чарівник”

Новими цікавими світлинами поділилося видання Novaya Gazeta Europe в мережі Х — були опубліковані знімки з майданчика.

Перші фотографії Джуда Лоу в ролі Володимира Путіна у фільмі Олів’є Ассаяса "Кремлівський чарівник" про Росію 1990-х років, який зараз знімають у Ризі, — йдеться в повідомленні. Поширити

На світлинах можна помітити актора, який одягнений у чорне пальто та чорний костюм — його образ довершує біла сорочка та яскрава краватка.

Журналісти звернули увагу на те, що волосся Джуда Лоу зачесане так, як у нелегітимного глави Кремля.

Фото: /novayagazeta.eu/news

За словами авторів стрічки, базою для фільму стала книга Джуліано да Емполі, який працював старшим радником італійського прем'єра Маттео Ренці.

Головний герой — політтехнолог Вадим Баранов, який працював із Путіним на початку його кар'єри.

Фото: /novayagazeta.eu/news