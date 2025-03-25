Джуд Лоу в ролі диктатора Путіна — опубліковані ексклюзивні фото
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Джуд Лоу в ролі диктатора Путіна — опубліковані ексклюзивні фото

Що відомо про фільм “Кремлівський чарівник”
Джерело:  online.ua

Британський актор Джуд Лоу, який грає нелегітимного главу Кремля Володимира Путіна у фільмі "Кремлівський чарівник", вперше був помічений в образі російського диктатора. Наразі зйомки стрічки тривають у Ризі.

Головні тези:

  • База фільму - книга Джуліано да Емполі, який був радником італійського прем'єра.
  • До акторського складу також увійшли: Пол Дано, Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс та Том Старрідж.

Що відомо про фільм “Кремлівський чарівник”

Новими цікавими світлинами поділилося видання Novaya Gazeta Europe в мережі Х — були опубліковані знімки з майданчика.

Перші фотографії Джуда Лоу в ролі Володимира Путіна у фільмі Олів’є Ассаяса "Кремлівський чарівник" про Росію 1990-х років, який зараз знімають у Ризі, — йдеться в повідомленні.

На світлинах можна помітити актора, який одягнений у чорне пальто та чорний костюм — його образ довершує біла сорочка та яскрава краватка.

Журналісти звернули увагу на те, що волосся Джуда Лоу зачесане так, як у нелегітимного глави Кремля.

Фото: /novayagazeta.eu/news

За словами авторів стрічки, базою для фільму стала книга Джуліано да Емполі, який працював старшим радником італійського прем'єра Маттео Ренці.

Головний герой — політтехнолог Вадим Баранов, який працював із Путіним на початку його кар'єри.

Фото: /novayagazeta.eu/news

До слова, разом із Джудом Лоу у фільмі зіграють такі актори: Пол Дано, Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс та Том Старрідж. Дата виходу фільму поки не розголошується.

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