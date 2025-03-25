Британський актор Джуд Лоу, який грає нелегітимного главу Кремля Володимира Путіна у фільмі "Кремлівський чарівник", вперше був помічений в образі російського диктатора. Наразі зйомки стрічки тривають у Ризі.
Головні тези:
- База фільму - книга Джуліано да Емполі, який був радником італійського прем'єра.
- До акторського складу також увійшли: Пол Дано, Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс та Том Старрідж.
Що відомо про фільм “Кремлівський чарівник”
Новими цікавими світлинами поділилося видання Novaya Gazeta Europe в мережі Х — були опубліковані знімки з майданчика.
На світлинах можна помітити актора, який одягнений у чорне пальто та чорний костюм — його образ довершує біла сорочка та яскрава краватка.
Журналісти звернули увагу на те, що волосся Джуда Лоу зачесане так, як у нелегітимного глави Кремля.
За словами авторів стрічки, базою для фільму стала книга Джуліано да Емполі, який працював старшим радником італійського прем'єра Маттео Ренці.
Головний герой — політтехнолог Вадим Баранов, який працював із Путіним на початку його кар'єри.
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