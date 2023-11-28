Ексглава командування ЗС Британії озвучив свій план для перемоги України у війні

На переконання колишнього очільника командування ЗС Великої Британії Річарда Берронса, саме партнери Києва повинні мобілізувати свою промисловість, щоб Україна змогла перемогти РФ на полі бою.
Що потрібно зробити для перемоги України
За його словами, якщо європейці не хочуть відправляти своїх синів на фронт, то вони повинні нарешті погодитися включити воєнну промисловість на повну.
Річард Берронс звернув увагу на те, що просто зараз бійці ЗСУ сидять в окопах та проведуть там всю зиму без достатньої кількості боєприпасів, озброєння та тренування.
Як пояснює Річард Берронс, для них допомога Україні – це "угода сторіччя", оскільки це єдиний шанс перемогти Росію, лише витрачаючи кошти, а не "своїх дітей".
Чи можливе поширення бойових дій на нові території України
На переконання командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, скорочення військової підтримки з боку західних партнерів може підірвати обороноздатність України.
Наєв звертає увагу на те, що у той час, коли міжнародних партнерів офіційного Києва виникають проблеми із постачанням зброї, країна-агресорка продовжує виробляти власну і якщо на це не вплинути, російські окупаційні військові намагатимуться просунутись далі територією України і бойові дії вийдуть за межі сходу та півдня.
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