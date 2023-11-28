Ексглава командування ЗС Британії озвучив свій план для перемоги України у війні

На переконання колишнього очільника командування ЗС Великої Британії Річарда Берронса, саме партнери Києва повинні мобілізувати свою промисловість, щоб Україна змогла перемогти РФ на полі бою.

Що потрібно зробити для перемоги України

Не розповідайте мені, що вам не по кишені мобілізувати вашу промисловість та волю, щоб Україна перемогла. Ви представляєте економіку в 15 трильйонів євро на рік. Дайте мені 75 мільярдів євро на рік і за 2-3 роки я зроблю так, що українська армія переможе, - заявив британський генерал. Поширити

За його словами, якщо європейці не хочуть відправляти своїх синів на фронт, то вони повинні нарешті погодитися включити воєнну промисловість на повну.

Річард Берронс звернув увагу на те, що просто зараз бійці ЗСУ сидять в окопах та проведуть там всю зиму без достатньої кількості боєприпасів, озброєння та тренування.

У них на "полиці" нічого не залишилось, у нас на "полицях" нічого не залишилось. Ми віддали все, що зберігали. Єдиний шлях перемогти – це наша мобілізація промисловості та нашої волі. Й не кажіть мені, що це неможливо, бо ви представники економіки розміром у 15 трлн євро на рік, - підкреслив ексглава командування ЗС Британії. Поширити

Як пояснює Річард Берронс, для них допомога Україні – це "угода сторіччя", оскільки це єдиний шанс перемогти Росію, лише витрачаючи кошти, а не "своїх дітей".

Війна європейських членів НАТО з Росією – це єдиний розвиток подій, якщо Путін залишиться навіть з частиною окупованої території України, - попереджає генерал. Поширити

Чи можливе поширення бойових дій на нові території України

На переконання командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, скорочення військової підтримки з боку західних партнерів може підірвати обороноздатність України.

Наєв звертає увагу на те, що у той час, коли міжнародних партнерів офіційного Києва виникають проблеми із постачанням зброї, країна-агресорка продовжує виробляти власну і якщо на це не вплинути, російські окупаційні військові намагатимуться просунутись далі територією України і бойові дії вийдуть за межі сходу та півдня.