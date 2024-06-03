Експерт назвав основний напрямок для подальшого наступу армії РФ

Російський весняно-літній наступ не можна вважати зупиненим. Попереду новий удар агресора.
Росія готує основний удар на Покровському напрямку
Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов. На його переконання, основні російські сили все ще не вступили в бій.
Як пояснив експерт, якби на Харківщині не зупинили росіян, то вони б ці додаткові сили і засоби кинули саме там, але тепер окупанти будуть шукати більш прості шляхи.
Наступ РФ на Харківщині
10 травня Росія активізувала наступальні дії в Харківській області. Ворогу вдалося захопити окремі прикордонні населені пункти.
23 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський інформував, що через два тижні після того, як російські війська перетнули кордон у Харківській області, щоб відкрити новий фронт, наступ зупинився в місті Вовчанську менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону і в Липцях на південному заході. За його словами, на Харківщині росіяни зазнали значних втрат і зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ.
На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ. В Інститут вивчення війни інформували, що ЗСУ відбили частину територій на Харківщині.
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