Експерт назвав основний напрямок для подальшого наступу армії РФ

Росія готує основний удар на Покровському напрямку

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов. На його переконання, основні російські сили все ще не вступили в бій.

Росіяни не кинули ще в бій ні другий, ні третій ешелон, а він очевидно є і концентрується на прикордонних територіях. І є ще деякі моменти, через які можна говорити про те, що цей удар на Харківщині суто теоретично може бути відволікаючим, а основний удар літньої кампанії росіяни можуть готувати на зовсім іншому напрямку, — зазначив Жирохов. Поширити

Як пояснив експерт, якби на Харківщині не зупинили росіян, то вони б ці додаткові сили і засоби кинули саме там, але тепер окупанти будуть шукати більш прості шляхи.

Я думаю, що наш Генштаб має і оборонні плани, і контрнаступальні. І, найімовірніше, основним напрямком буде все ж таки Покровськ, донецький напрямок. Очевидно, це розуміє і наше командування, тому що під Краматорськом, під Слов’янськом зараз риють фортифікації дуже потужними темпами — за останній рік стільки не було, скільки зараз виривається за один тиждень, — додав експерт. Поширити

Наступ РФ на Харківщині

10 травня Росія активізувала наступальні дії в Харківській області. Ворогу вдалося захопити окремі прикордонні населені пункти.

23 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський інформував, що через два тижні після того, як російські війська перетнули кордон у Харківській області, щоб відкрити новий фронт, наступ зупинився в місті Вовчанську менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону і в Липцях на південному заході. За його словами, на Харківщині росіяни зазнали значних втрат і зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ. В Інститут вивчення війни інформували, що ЗСУ відбили частину територій на Харківщині.