Експерт розкрив нову тактику атаки російських шахедів по Україні

Російські окупанти запускають “шахеди” з розвідувальною метою перед початком атаки. Таким чином ворог намагається послаблювати нашу ППО, щоб запустити в подальшому ракети.

Шахеди РФ почали годинами літати по Україні перед ракетною атакою

Протягом останніх місяців ворог фактично використовує "шахеди" не стільки для завдання удару по конкретній цілі, а для тривалих польотів з розвідувальною метою.

Про це сказав авіаційний експерт Богдан Долінце.

Тривалі польоти, це новинка останніх місяців.

За його словами, на сьогодні БПЛА літають на значно більшій висоті і на швидкості 150 і більше кілометрів.

Висота польоту на сьогодні складає 2 і більше кілометри. Це робиться для того, щоб ні ПЗРК, ні інші мобільні засоби ураження не могли дістати БПЛА, а їх можна було знищити виключно з використання наземних зенітних комплексів, змушуючи Україну витрачати дороговартісні ракети до систем ППО. Богдан Долінце Авіаційний експерт

Також таким чином ворог намагається послаблювати нашу ППО, щоб запустити надалі ракети. При цьому додав, що це робиться і з розвідувальною метою.

Звісно, що росіяни можуть здійснювати моніторинг і розуміти, де знаходить ППО, де літає та чи інша авіація, намагаючись її вистежити або уразити коли вона буде намагатися перехопити той чи інший безпілотник. Поширити

За його словами, протягом останніх декількох місяців ворог, як правило, використовує дрони–шахеди не стільки для завдання удару по конкретній цілі.

Літаючи 500-600 кілометрів, а це три–чотири години польоту, дрони провокують наземні системи, щоб були проти них використані дорогі ракети, які коштують від сотень тисяч доларів до мільйонів доларів на дрон, який коштує близько 60 тис дол.

За його словами, це робиться і для послаблення ресурсу України, щоб потім не було чим збивати ворожі ракети.

Масований удар РФ по Україні 26 серпня

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогоднішній удар російських окупантів по території України був одним з найбільших та націленим на критичну цивільну інфраструктуру.

Йдеться про комбінований удар — більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів".

За його словами, як і більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на ураження критичної цивільної інфраструктури.