Експерт розкрив нову тактику атаки російських шахедів по Україні

Російські окупанти запускають “шахеди” з розвідувальною метою перед початком атаки. Таким чином ворог намагається послаблювати нашу ППО, щоб запустити в подальшому ракети.
Головні тези:
- Російські окупанти використовують шахеди для розвідки перед атакою на Україну, що дозволяє їм послабити систему ППО.
- Дрони літають на висоті понад 2 кілометрів зі швидкістю 150 км/год для уникнення збиття мобільними засобами ураження.
- Російські шахеди провокують наземні системи, викликаючи витрату дорогих ракет на недорогі дрони, що спричиняє значні втрати для України.
- Масований удар РФ по Україні спрямований на критичну цивільну інфраструктуру, що підтверджує агресивний ставок ворога.
- Потенційна небезпека дронів-шахедів полягає у їхній здатності викликати значні збитки та послаблення обороноздатності України.
Шахеди РФ почали годинами літати по Україні перед ракетною атакою
Протягом останніх місяців ворог фактично використовує "шахеди" не стільки для завдання удару по конкретній цілі, а для тривалих польотів з розвідувальною метою.
Про це сказав авіаційний експерт Богдан Долінце.
Тривалі польоти, це новинка останніх місяців.
За його словами, на сьогодні БПЛА літають на значно більшій висоті і на швидкості 150 і більше кілометрів.
Також таким чином ворог намагається послаблювати нашу ППО, щоб запустити надалі ракети. При цьому додав, що це робиться і з розвідувальною метою.
За його словами, протягом останніх декількох місяців ворог, як правило, використовує дрони–шахеди не стільки для завдання удару по конкретній цілі.
Літаючи 500-600 кілометрів, а це три–чотири години польоту, дрони провокують наземні системи, щоб були проти них використані дорогі ракети, які коштують від сотень тисяч доларів до мільйонів доларів на дрон, який коштує близько 60 тис дол.
За його словами, це робиться і для послаблення ресурсу України, щоб потім не було чим збивати ворожі ракети.
Масований удар РФ по Україні 26 серпня
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що сьогоднішній удар російських окупантів по території України був одним з найбільших та націленим на критичну цивільну інфраструктуру.
Йдеться про комбінований удар — більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів".
За його словами, як і більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на ураження критичної цивільної інфраструктури.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-