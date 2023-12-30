Україна має шанси витіснити російських загарбників з півдня країни навесні 2024 року.
Експерти оцінили шанси ЗСУ у 2024 році витіснити ворога з півдня України
У повідомленні вказується, що за 22 місяці війни в Україні російські війська змогли захопити понад 17% території країни.
Військовий експерт, професор Університету Бундесверу у Мюнхені Карлос Масала заявив, що країни Заходу повинні забезпечувати потреби ЗСУ у довгостроковій перспективі.
Однак, за його словами, якщо західні країни не зможуть забезпечити Київ необхідним озброєнням, то не факт, що Україна утримає лінію фронту 2024 року.
Військовий експерт, дослідник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе також вважає, що початок наступного року буде важким для українських військових.
Ланге вважає, що домогтися перемир'я у війні між Росією та Україною у 2024 році навряд чи вийде, оскільки "Путін продовжуватиме війну принаймні доти, доки не стане відомим результат президентських виборів у США".
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