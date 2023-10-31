Експерти підтвердили успіх ЗСУ під Бахмутом

Експерти Інститут вивчення війни (ISW) відзначають те, що українські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута та на заході Запорізької області 30 жовтня.

Сили оборони просунулися поблизу Бахмута

Геолокаційні дані, опубліковані 30 жовтня, свідчать, що українські сили просунулися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмута).

Додаткові геолокаційні дані від 29 жовтня вказують на те, що українські сили незначно просунулися на захід від Роботиного на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб підтвердив, що Сили оборони продовжують наступальні дії під Бахмутом і наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська "значно посилили своє угруповання" під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш "активних".

Однак, ідеться у звіті, на даний момент ISW не може перевірити суттєві зміни у складі російських військ під Бахмутом.

Тим часом Російські "воєнкори" стверджують, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмута біля Берхівки (на північно-західній околиці Бахмута), Васюківки (12 км на північ від Бахмута) та Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута).

Яка ситуація поблизу Бахмута

Як повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, обстановка на сході залишається складною. Так, росіяни не полишають спроб домогтися успіхів і щоденно атакують наші позиції.

Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, - сказав генерал-полковник. Поширити

Окупанти намагаються там зупинити просування українських бійців і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках вони використовують штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".

Сирський зазначив, що дії загарбників підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Також постійно збільшується застосування дронів-камікадзе.

Водночас завдяки професійним і злагодженим діям українських військових противник зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей.