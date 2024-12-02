Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф’юрі змінив стратегію у рамках підготовки до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика.

Що відомо про нову стратегію Ф’юрі на бій-реванш проти Усика

За інформацією журналіста Гарета Девіса, “Циганський король” набрав додаткові 5 кг ваги, тоді як напередодні першого бою з Усиком вона складала 118,8 кг.

Мені в його таборі сказали, що саме таким він вийде в бою проти Усика, 123,8 кг, — підкреслив Девіс. Поширити

Тайсон Ф’юрі

Реванш Усик — Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Що відомо про оцінку Ф’юрі власних шансів на перемогу над Усиком

Британський боксер-супертяж Тайсон Ф'юрі заявив, що наразі набагато серйозніше ставиться до бою-реваншу з українським чемпіоном хевівейту за версіями IBF, WBA і WBO Олександром Усиком.

Ф'юрі визнав, що навряд чи зможе виступити краще, ніж під час першого бою проти Усика, оскільки вважає, що тоді провів один з найкращих боїв у власній кар’єрі.

“Циганський король” також зізнався, що Усик один з найкращих та найскладніших його суперників.

Відомий боксер важковаговик з Казахстану Жан Кособуцький приєднався до табору суперника українського чемпіона хевівейту Олександра Усика Тайсона Ф'юрі.

36-річний казахський боксер виступає у якості спаринг-партнера Ф'юрі.

Ф’юрі спочатку не визнавав, що Усик є найскладнішим суперником за всю його кар’єру, називаючи тоді Деонтея Вайлдера.

Однак наразі “Циганський король” змінив власну думку.