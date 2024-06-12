Foreign Affairs вказало на ключ до завершення війни РФ проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Foreign Affairs вказало на ключ до завершення війни РФ проти України

Зеленський
Джерело:  Foreign Affairs

Доцент кафедри політології Університету штату Джорджія Ден Альтман у своїй статті для журналу Foreign Affairs описав нову формулу закінчення російсько-української війни.

Головні тези:

  • За словами експерта, Заходу варто змінити стратегію підтримки України.
  • За допомогою хитрості та готовності до тривалої підтримки України можна змусити Путіна відмовитися від агресії та припинити війну.
  • План підтримки Києва не повинен полягати лише в наданні озброєння ЗСУ.

Як Україні перемогти Росію

На переконання експерта, нелегітимний президент РФ Володимир Путін буде продовжувати війну проти України доти, поки вірить, що зможе її виграти.

Саме тому союзникам Києва вкрай важливо дати йому зрозуміти, що цього ніколи не станеться.

Ден Альтман звертає увагу на те, що західна стратегія підтримки Києва не повинна полягати лише в наданні озброєння.

На його переконання, наразі вкрай важливо задіювати хитрість, а не винятково силу й тиск.

Якщо російські лідери вірять, що врешті-решт вони переможуть, то вони продовжать боротьбу. Зміна довгострокових розрахунків Москви так само важлива, як і перемога в сьогоднішніх битвах, — пояснив політолог.

Захід повинен також готуватися до довготривалої війни

Ключем до закінчення війни є зміна очікувань Москви щодо того, як її військові зусилля розвиватимуться через три, п'ять і навіть вісім років. Вплив на уявлення, що існують в умах російських лідерів, має стати основною метою західної стратегії. Хоча не існує панацеї, яка негайно змінить ці очікування, можна зробити більше, щоб почати руйнувати російський оптимізм, — наголошує Ден Альтман.

За словами експерта, Путін досі переконаний в тому, що він може воювати довше, аніж Заходу вистачить терпіння та сил допомагати Україні тримати оборону.

Саме тому союзники Києва повинні продемонструвати свою готовність до підтримки українського народу, яка триватиме багато років поспіль.

Лише це, як вважає Альтман, змусить Путіна відмовитися від своїх амбіцій та нарешті зупинити війну.

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