Foreign Affairs вказало на ключ до завершення війни РФ проти України

Як Україні перемогти Росію

На переконання експерта, нелегітимний президент РФ Володимир Путін буде продовжувати війну проти України доти, поки вірить, що зможе її виграти.

Саме тому союзникам Києва вкрай важливо дати йому зрозуміти, що цього ніколи не станеться.

Ден Альтман звертає увагу на те, що західна стратегія підтримки Києва не повинна полягати лише в наданні озброєння.

На його переконання, наразі вкрай важливо задіювати хитрість, а не винятково силу й тиск.

Якщо російські лідери вірять, що врешті-решт вони переможуть, то вони продовжать боротьбу. Зміна довгострокових розрахунків Москви так само важлива, як і перемога в сьогоднішніх битвах, — пояснив політолог. Поширити

Захід повинен також готуватися до довготривалої війни

Ключем до закінчення війни є зміна очікувань Москви щодо того, як її військові зусилля розвиватимуться через три, п'ять і навіть вісім років. Вплив на уявлення, що існують в умах російських лідерів, має стати основною метою західної стратегії. Хоча не існує панацеї, яка негайно змінить ці очікування, можна зробити більше, щоб почати руйнувати російський оптимізм, — наголошує Ден Альтман. Поширити

За словами експерта, Путін досі переконаний в тому, що він може воювати довше, аніж Заходу вистачить терпіння та сил допомагати Україні тримати оборону.

Саме тому союзники Києва повинні продемонструвати свою готовність до підтримки українського народу, яка триватиме багато років поспіль.