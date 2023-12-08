Foreign Policy назвало найкоротший шлях України до перемоги у війні

У матеріалі видання Foreign Policy зазначається, що наразі звільнення окупованного Росією Криму є найкоротшим шляхом України до перемоги у війні.

Як Захід має змінити ставлення до України

Автори матеріалу зазначають, що контрнаступ українських військових не досяг запланованої мети. Наразі серед європейських та американських посадовців шириться паніка через загрозу ймовірної поразки України.

У публікації підкреслюється, що наразі західним партнерам необхідно запастись терпінням та підтримати Україну на шляху до перемоги.

Правда полягає в тому, що легкого виходу немає. Москва неодноразово давала зрозуміти, що погодиться лише на капітуляцію Києва... Єдиний спосіб змусити російського президента Володимира Путіна відмовитися від його мети - дати Україні засоби перемогти його на полі бою. Це не є нездійсненним завданням, але воно вимагає від Сполучених Штатів сміливості, усвідомлення ставок і визначення найкращого шляху, - зазначається у матеріалі. Поширити

Автори публікації наголошують, що успішна стратегія США щодо України повинна починатись із визнання того, що Кремль не зацікавлений у припиненні бойових дій.

З 2014 по 2022 рік Росія 20 разів погодилася на режим припинення вогню в Україні - і негайно порушила кожну з домовленостей.

Путін може висунути ще одну подібну пропозицію в найближчі місяці, але мета одна - дати своїм силам перепочинок перед відновленням бойових дій.

Автори не радять розраховувати на те, що Путіна задовільнить контроль над вже окупованими територіями.

Захід міг би спробувати змусити Україну поступитися Росії великими територіями та мільйонами українців, сподіваючись задобрити Путіна.

Київ чинив би лютий і виправданий опір такому кроку.

Це зруйнувало б відносини з Києвом, підірвало б бойовий дух по всій Україні та викликало б сумніви щодо зобов’язань США в усьому світі. Це підбадьорило б Путіна просуватися вперед.

У 2022 році Україна здобула великі перемоги, звільнивши майже половину території, яку Росія окупувала з початку свого повномасштабного вторгнення. Якщо цьогорічний наземний наступ виявився менш успішним, ніж очікувалося, це багато в чому пов’язано з тим, що США відмовляються від надання ключової зброї, зокрема ATACMS та боєприпасів подвійного призначення DPICM. Це дало Росії дорогоцінний час окопатися, - йдеться у матеріалі. Поширити

Крім того, заборона Вашингтона на використання Україною зброї Заходу для ударів по території Росії ще більше скувала дії Києва.

Якщо контрнаступ України зупиняється або навіть провалюється, це не привід припиняти підтримку. Навпаки, це був би час вчитися на помилках, підтримувати потік зброї та готувати Україну до наступного етапу війни, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Чому Крим є ключем до перемоги України у війні

На думку авторів матеріалу, із початком нової фази війни Захід має розглядати всі креативні варіанти України.

Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою постачання для російських операцій на півдні України. Як перший крок, Україна повинна відмовити Росії у свободі діяти з Криму, - йдеться у матеріалі. Поширити

Видання зазначає, що Україна має політичну волю та креативність, щоб розпочати масштабну кампанію проти Криму, але США мають забезпечити її успіх. Ймовірно, кримська кампанія складатиметься з трьох етапів:

ізоляція півострова - знищення або принаймні виведення з ладу Керченського мосту, націлення на ключові транзитні вузли, включаючи Генічеський, Сиваський та Чонгарський мости, які з’єднують окупований Крим із Херсонською областю;

удари по військово-морських та авіаційних базаї півострова - це вимагає термінових і великих поставок ATACMS і Taurus;

удари по ключових об’єктах у Російській Федерації, де перегруповуватимуться витіснені російські підрозділи.

Україна вже здійснила незначні успішні атаки на російські бази, порти, аеродроми та штаби в цих прилеглих регіонах, включаючи Новоросійськ, Туапсе, Темрюк і Таганрог. Ці напади слід підтримувати та заохочувати.