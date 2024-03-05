Франція запросила глав МЗС та Міноборони країн-партнерів України на термінову зустріч для обговорення допомоги Києву.

Що відомо про організацію Францією нової зустрічі щодо допомоги Україні

Президент Еммануель Макрон зіткнувся з негативною реакцією з боку багатьох західних союзників після того, як він відкрито обговорив ідею відправки західних військ до України на конференції щодо України в Парижі минулого тижня, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Журналісти підкреслюють, що у Макрона очікували на проведення подальшої конференції за участю глав МЗС та європейських високопосадовців з 28 країн, однак її було замінено на відеоконференцію через критику з приводу зайвої поспішності.

Подальші дебати лише частково відображають реальність дискусії в Парижі і не повинні затьмарювати нашу колективну рішучість підтримати Україну, - йдеться у новому запрошенні Франції. Поширити

Запрошення, розіслане від імені міністрів закордонних справ і оборони Франції, також адресоване генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу і главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю, яких не запрошували для участі у зустрічі 26 лютого.

Зазначається, що у відеоконференції візьме участь очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

У запрошенні йшлося про те, що на зустрічі будуть розглянуті шляхи прискорення поставок і виробництва артилерійських боєприпасів.

Що відомо про цілі нової зустрічі

У заяві до участі йдеться про те, що партнери планують вивчити шляхи надання Україні підтримки у сфері кіберзахисту, розмінування територій, забезпечення безпеки кордону з Білоруссю та координації виробництва й обслуговування обладнання в Україні.

Підкреслюється, що країни-учасниці зустрічі не мають наміру напряму брати участь у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Також у запрошенні не згадується про відправлення небойових військ в Україну, що, на думку французьких чиновників, цілком можливо.