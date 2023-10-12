Французький клуб "Орлеана" відсторонив тренера через расистські висловлювання

За інформацією джерела, 62-річного французького фахівця звинувачують одразу у кількох випадках прояву расизму щодо своїх футболістів. Керівництво клубу та прокуратура міста Орлеан розпочали власні розслідування інцидентів.

Один з гравців анонімно розповів, що під час тренування у серпні Казоні не дозволив гравцям одягати манишки, мотивуючи це кольором їхньої шкіри: "Ми виконували вправу, де дві команди змагаються п'ять на п'ять. Моя команда повністю складалася з темношкірих гравців. Там, нібито в жартівливому тоні, тренер сказав: "Їм манішки не потрібні, вони й так чорні". Мене це шокувало".

Крім того, на пресконференції після одного з матчів Казоні заявив, що його футболісти "не дурніші за магрибінців" (жителі регіону Північної Африки – прим.). Потім тренер виправдовувався, сказавши, що мав на увазі те, що його гравці такі ж розумні.

Що сказав сам Казоны

Мої гравці не дурніші, ніж жителі Магрибу. Це їм було сказано для того, щоб дати зрозуміти, що вони такі ж розумні, як магрибінці. Я пропрацював там шість років, і ви вважаєте, що я расист?, – сказав Казоні. Поширити

Згідно з чутками, тренер також просив, щоб у його команді було більше білих футболістів. Однак сам Казоні це спростовує.

Я ніколи не просив очистити склад, я просто хочу, щоб у команді був баланс. Одна з спільнот не повинна бути представлена надмірно. Якщо одних занадто багато, це недобре. Те саме, якщо буде занадто багато африканців або занадто багато білих, – сказав Казоні. Поширити

Водночас президент "Орлеана" Філіп Бутрон виступив на захист тренера.