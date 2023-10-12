У французькому футболі спалахнув гучний скандал. "Орлеан", який виступає у третьому дивізіоні країни, відсторонив головного тренера Бернара Казоні через расизм.
Французький клуб "Орлеана" відсторонив тренера через расистські висловлювання
За інформацією джерела, 62-річного французького фахівця звинувачують одразу у кількох випадках прояву расизму щодо своїх футболістів. Керівництво клубу та прокуратура міста Орлеан розпочали власні розслідування інцидентів.
Один з гравців анонімно розповів, що під час тренування у серпні Казоні не дозволив гравцям одягати манишки, мотивуючи це кольором їхньої шкіри: "Ми виконували вправу, де дві команди змагаються п'ять на п'ять. Моя команда повністю складалася з темношкірих гравців. Там, нібито в жартівливому тоні, тренер сказав: "Їм манішки не потрібні, вони й так чорні". Мене це шокувало".
Крім того, на пресконференції після одного з матчів Казоні заявив, що його футболісти "не дурніші за магрибінців" (жителі регіону Північної Африки – прим.). Потім тренер виправдовувався, сказавши, що мав на увазі те, що його гравці такі ж розумні.
Що сказав сам Казоны
Згідно з чутками, тренер також просив, щоб у його команді було більше білих футболістів. Однак сам Казоні це спростовує.
Водночас президент "Орлеана" Філіп Бутрон виступив на захист тренера.
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