Генсек НАТО запропонував чіткий план для перемоги України
Категорія
Політика
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Генсек НАТО запропонував чіткий план для перемоги України

НАТО
Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте озвучив три конкретних пункти, які країни Альянсу можуть реалізувати зі свого боку для перемоги України у війні з Росією.

Головні тези:

  • Як зазначив Рютте, Україні необхідна потужна підтримка енергетичної мережі та інфраструктури.
  • Посилення протиповітряної оборони також є вкрай важливим елементом плану НАТО.
  • Генсек нагадав, що не можна забувати про нарощення військової допомоги ЗСУ.

Підтримка енергетики України

З заявою з цього приводу Марк Рютте виступив перед засіданням Ради Україна-НАТО.

Я дійсно хочу запевнити вас, що союзники з вами. Ми повинні зробити кілька речей, — наголосив він.

За його словами, насамперед йдеться про потужні підтримку енергетичної мережі та енергетичної інфраструктури України.

На цьому тлі НАТО має перешкодити Путіну перетворити зиму на зброю.

Генсек Альянсу уже домовився з шефом американської дипломатії Ентоні Блінкеном про те, що захист української енергетики є вирішальним елементом.

Посилення ППО для України

По-друге, ми повинні гарантувати, що коли йдеться про протиповітряну оборону — ми робимо багато, але потрібно зробити ще більше, щоб переконатися, що країна є максимально захищеною.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

На цьому тлі міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що зараз настав справжній час для геополітичної визначеності, бо Україні потрібні сильні рішення для посилення держави та її спроможностей.

За його словами, величезна частина української стійкості та опору сформована завдяки сильній підтримці з боку країн Альянсу.

Нарощування військової допомоги для ЗСУ

За словами Марка Рютте, станом на сьогодні вкрай важливо працювати над постачаннями військової допомоги до України.

Потрібно зробити набагато більше, щоб переконатися, що ви зможете — коли одного дня ви вирішите перейти до певної форми переговорів з росіянами, що ви зможете зробити це з позиції сили, — пояснив він.

Андрій Сибіга звернув увагу на те, що Україна зараз негайно потребує додаткові 19 систем ППО для захисту визначених енергетичних стратегічних об'єктів в Україні.

І ми впевнені, що завдяки допомозі наших союзників ми пройдемо зиму після отримання цих систем для належного захисту цих 19 об'єктів. І ми вже надіслали конкретний список наших потреб.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

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