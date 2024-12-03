Генсек НАТО запропонував чіткий план для перемоги України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте озвучив три конкретних пункти, які країни Альянсу можуть реалізувати зі свого боку для перемоги України у війні з Росією.
Головні тези:
- Як зазначив Рютте, Україні необхідна потужна підтримка енергетичної мережі та інфраструктури.
- Посилення протиповітряної оборони також є вкрай важливим елементом плану НАТО.
- Генсек нагадав, що не можна забувати про нарощення військової допомоги ЗСУ.
Підтримка енергетики України
З заявою з цього приводу Марк Рютте виступив перед засіданням Ради Україна-НАТО.
За його словами, насамперед йдеться про потужні підтримку енергетичної мережі та енергетичної інфраструктури України.
На цьому тлі НАТО має перешкодити Путіну перетворити зиму на зброю.
Генсек Альянсу уже домовився з шефом американської дипломатії Ентоні Блінкеном про те, що захист української енергетики є вирішальним елементом.
Посилення ППО для України
На цьому тлі міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що зараз настав справжній час для геополітичної визначеності, бо Україні потрібні сильні рішення для посилення держави та її спроможностей.
За його словами, величезна частина української стійкості та опору сформована завдяки сильній підтримці з боку країн Альянсу.
Нарощування військової допомоги для ЗСУ
За словами Марка Рютте, станом на сьогодні вкрай важливо працювати над постачаннями військової допомоги до України.
Андрій Сибіга звернув увагу на те, що Україна зараз негайно потребує додаткові 19 систем ППО для захисту визначених енергетичних стратегічних об'єктів в Україні.
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