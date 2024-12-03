Генсек НАТО запропонував чіткий план для перемоги України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте озвучив три конкретних пункти, які країни Альянсу можуть реалізувати зі свого боку для перемоги України у війні з Росією.

Підтримка енергетики України

З заявою з цього приводу Марк Рютте виступив перед засіданням Ради Україна-НАТО.

Я дійсно хочу запевнити вас, що союзники з вами. Ми повинні зробити кілька речей, — наголосив він. Поширити

За його словами, насамперед йдеться про потужні підтримку енергетичної мережі та енергетичної інфраструктури України.

На цьому тлі НАТО має перешкодити Путіну перетворити зиму на зброю.

Генсек Альянсу уже домовився з шефом американської дипломатії Ентоні Блінкеном про те, що захист української енергетики є вирішальним елементом.

Посилення ППО для України

По-друге, ми повинні гарантувати, що коли йдеться про протиповітряну оборону — ми робимо багато, але потрібно зробити ще більше, щоб переконатися, що країна є максимально захищеною. Марк Рютте Генсек НАТО

На цьому тлі міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що зараз настав справжній час для геополітичної визначеності, бо Україні потрібні сильні рішення для посилення держави та її спроможностей.

За його словами, величезна частина української стійкості та опору сформована завдяки сильній підтримці з боку країн Альянсу.

Нарощування військової допомоги для ЗСУ

За словами Марка Рютте, станом на сьогодні вкрай важливо працювати над постачаннями військової допомоги до України.

Потрібно зробити набагато більше, щоб переконатися, що ви зможете — коли одного дня ви вирішите перейти до певної форми переговорів з росіянами, що ви зможете зробити це з позиції сили, — пояснив він. Поширити

Андрій Сибіга звернув увагу на те, що Україна зараз негайно потребує додаткові 19 систем ППО для захисту визначених енергетичних стратегічних об'єктів в Україні.