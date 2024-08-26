Генштаб оновив дані щодо свіжих втрат армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб оновив дані щодо свіжих втрат армії РФ на фронті

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 140 військових злочинної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки. 

Головні тези:

  • За оновленими даними Генштабу, українські військові ліквідували більше 1 тисячі солдатів армії РФ за останню добу.
  • Загалом від початку війни загинуло понад 600 тисяч окупантів РФ та було знищено значну кількість військової техніки.
  • На Харківщині і Донеччині зафіксовані ворожі атаки на різних напрямках, при цьому українські військові успішно відбили кілька небезпечних спроб злочинців РФ атакувати.
  • У Запорізькій області окупанти учора не проводили активних наступальних дій, проте в інших регіонах ситуація залишається напруженою.
  • Авіація та артилерія ЗСУ учора завдали ряд ударів по місцях зосередження ворожої техніки та особового складу.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України

  • особового складу - близько 608 тис 820 (+1 тис 140) осіб;

  • танків - 8 тис 551 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин - 16 тис 648 (+17) од.;

  • артилерійських систем - 17 тис 443 (+47) од.;

  • РСЗВ - 1 тис 172 (+1) од.;

  • засоби ППО - 937 (+1) од.;

  • літаків - 367 од.;

  • гелікоптерів - 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 тис 134 (+39) од.;

  • крилатих ракет - 2 тис 444 од.;

  • кораблів/катерів - 28 од.;

  • підводних човнів - 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23 тис 555 (+80) од.;

  • спеціальної техніки - 2 тис 941 (+13) од.

Що відомо про ситуацію на фронті

На Харківщині зафіксовано 4 ворожі атаки в районі Вовчанська та Липців.

У напрямку Куп’янська російські окупанти протягом доби провели 15 штурмових спроб біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ провела 21 атаку неподалік семи різних населених пунктів.

Ключові зусилля окупантів були зосереджені в районі Невського, де загарбники 9 разів безуспішно намагались атакувати.

У напрямку Сіверська українські військові відбили 7 ворожих атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки.

У напрямку Краматорська окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру.

У напрямку Торецька ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Неліпівки та Торецька.

У напрямку Покровська українські військові зупинили 42 атаки та штурми російських окупантів у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка.

Близько половини всіх ворожих атак на цьому напрямку відбулись поблизу Новогродівки.

У напрямку Курахового ЗСУ відбили 20 ворожих атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки.

За уточненою інформацією, противник здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

У Запорізькій області окупанти активних наступальних дій вчора не проводили.

На лівобережжі Херсонщини російські окупанти двічі безуспішно атакували позиції ЗСУ.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, чотири удари по засобах ППО, три - по ракетних і артилерійських системах, а також били по ворожій станції РЕБ «Житель».

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