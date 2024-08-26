За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 140 військових злочинної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України

особового складу - близько 608 тис 820 (+1 тис 140) осіб;

танків - 8 тис 551 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 16 тис 648 (+17) од.;

артилерійських систем - 17 тис 443 (+47) од.;

РСЗВ - 1 тис 172 (+1) од.;

засоби ППО - 937 (+1) од.;

літаків - 367 од.;

гелікоптерів - 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 тис 134 (+39) од.;

крилатих ракет - 2 тис 444 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 23 тис 555 (+80) од.;

спеціальної техніки - 2 тис 941 (+13) од.

Що відомо про ситуацію на фронті

На Харківщині зафіксовано 4 ворожі атаки в районі Вовчанська та Липців.

У напрямку Куп’янська російські окупанти протягом доби провели 15 штурмових спроб біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ провела 21 атаку неподалік семи різних населених пунктів.

Ключові зусилля окупантів були зосереджені в районі Невського, де загарбники 9 разів безуспішно намагались атакувати.

У напрямку Сіверська українські військові відбили 7 ворожих атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки.

У напрямку Краматорська окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру.

У напрямку Торецька ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Неліпівки та Торецька.

У напрямку Покровська українські військові зупинили 42 атаки та штурми російських окупантів у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка.

Близько половини всіх ворожих атак на цьому напрямку відбулись поблизу Новогродівки.

У напрямку Курахового ЗСУ відбили 20 ворожих атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки.

За уточненою інформацією, противник здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

У Запорізькій області окупанти активних наступальних дій вчора не проводили.

На лівобережжі Херсонщини російські окупанти двічі безуспішно атакували позиції ЗСУ.