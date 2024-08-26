За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 140 військових злочинної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки.
Головні тези:
- За оновленими даними Генштабу, українські військові ліквідували більше 1 тисячі солдатів армії РФ за останню добу.
- Загалом від початку війни загинуло понад 600 тисяч окупантів РФ та було знищено значну кількість військової техніки.
- На Харківщині і Донеччині зафіксовані ворожі атаки на різних напрямках, при цьому українські військові успішно відбили кілька небезпечних спроб злочинців РФ атакувати.
- У Запорізькій області окупанти учора не проводили активних наступальних дій, проте в інших регіонах ситуація залишається напруженою.
- Авіація та артилерія ЗСУ учора завдали ряд ударів по місцях зосередження ворожої техніки та особового складу.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
особового складу - близько 608 тис 820 (+1 тис 140) осіб;
танків - 8 тис 551 (+4) од.;
бойових броньованих машин - 16 тис 648 (+17) од.;
артилерійських систем - 17 тис 443 (+47) од.;
РСЗВ - 1 тис 172 (+1) од.;
засоби ППО - 937 (+1) од.;
літаків - 367 од.;
гелікоптерів - 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 тис 134 (+39) од.;
крилатих ракет - 2 тис 444 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 23 тис 555 (+80) од.;
спеціальної техніки - 2 тис 941 (+13) од.
Що відомо про ситуацію на фронті
На Харківщині зафіксовано 4 ворожі атаки в районі Вовчанська та Липців.
У напрямку Куп’янська російські окупанти протягом доби провели 15 штурмових спроб біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.
У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ провела 21 атаку неподалік семи різних населених пунктів.
Ключові зусилля окупантів були зосереджені в районі Невського, де загарбники 9 разів безуспішно намагались атакувати.
У напрямку Сіверська українські військові відбили 7 ворожих атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки.
У напрямку Краматорська окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру.
У напрямку Торецька ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Неліпівки та Торецька.
У напрямку Покровська українські військові зупинили 42 атаки та штурми російських окупантів у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка.
Близько половини всіх ворожих атак на цьому напрямку відбулись поблизу Новогродівки.
У напрямку Курахового ЗСУ відбили 20 ворожих атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки.
За уточненою інформацією, противник здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.
У Запорізькій області окупанти активних наступальних дій вчора не проводили.
На лівобережжі Херсонщини російські окупанти двічі безуспішно атакували позиції ЗСУ.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, чотири удари по засобах ППО, три - по ракетних і артилерійських системах, а також били по ворожій станції РЕБ «Житель».
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