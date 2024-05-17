Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 15 ракет, завдали 70 авіаударів та здійснили 105 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.

Тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках.

На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. З початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять — 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено 8 бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку російські окупанти скинули вісім керованих авіабомб у район міста Лиман.

А на Сіверському напрямку противником завдано авіаудару біля Григорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупантами зросла до 14.

На Покровському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення — на цей час вже відбулося 25 бойових зіткнень. Найгарячіше — біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл та Невельське. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку зафіксовано ще один авіаудар — по району села Богатир. Решта — без змін.

На Времівському напрямку було три атаки противника. Ворог діяв сьогодні у районі Старомайорського та на напрямку Ключове — Роздільне.