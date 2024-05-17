За інформацією Генштабу, українські військові посилюють лінію оборони у прикордонних районах на Харківщині та проводять розвідку.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 15 ракет, завдали 70 авіаударів та здійснили 105 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.
Тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. З початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять — 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено 8 бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони.
На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень.
На Лиманському напрямку російські окупанти скинули вісім керованих авіабомб у район міста Лиман.
А на Сіверському напрямку противником завдано авіаудару біля Григорівки.
На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупантами зросла до 14.
На Покровському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення — на цей час вже відбулося 25 бойових зіткнень. Найгарячіше — біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл та Невельське. Ситуація контрольована.
На Курахівському напрямку зафіксовано ще один авіаудар — по району села Богатир. Решта — без змін.
На Времівському напрямку було три атаки противника. Ворог діяв сьогодні у районі Старомайорського та на напрямку Ключове — Роздільне.
На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Ворог продовжив атаки в районі села Кринки — кількість сьогоднішніх боєзіткнень тут зросла до 12. Українські підрозділи стійко тримають позиції.
Зазначається, що на решті напрямків ситуація не зазнала суттєвих змін.
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