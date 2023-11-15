Глава Китаю Сі Цзіньпін вперше за шість років прибув до США
Категорія
Світ
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Глава Китаю Сі Цзіньпін вперше за шість років прибув до США

Сі та Байден
Джерело:  Reuters

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший візит до Сполучених Штатів за шість років. Він зустрінеться з президентом США Джо Байденом та відвідає щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Сі Цзіньпін приїхав до США

Reuters повідомляє, що зустріч Сі з Байденом стане першою за рік особистою зустріччю між лідерами США та Китаю.

Зазначається, що офіційні особи США розглядають її як можливість зменшити тертя між країнами.

Сі Цзіньпіна з літака зустрічали низка офіційних осіб США, включаючи міністра фінансів Джанет Єллен і посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Потім він поїхав у Сан-Франциско, де очікуються демонстрації як за, так і проти його візиту.

Протести включатимуть правозахисні групи, які критикують політику Сі в Тибеті, Гонконзі та щодо мусульманських уйгурів.

Коли Байден прибув до Сан-Франциско, демонстранти вітали кортеж президента США, деякі розмахували китайськими прапорами та тримали банери із закликами до «добрих» і «теплих» американсько-китайських зв’язків. Інші тримали плакати із засудженням Комуністичної партії Китаю.

Що будуть обговорювати Байден і Сі

Раніше Байден заявив намір покращити відносини з Китаєм після періоду напружених відносин і прагнутиме відновити спілкування, включаючи контакти між військовими.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив журналістам, що Байден і Сі обговорять конфлікт Ізраїлю та ХАМАС у Газі, а також підтримку України в її захисті від російської армії.

Також на порядку денному будуть економічні питання.

За словами Байдена, США не хочуть відокремлюватися від Китаю, але хочуть змінити економічні відносини на краще.

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