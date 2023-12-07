Глава Пентагона заявив про масштабні інвестиції у виробництво зброї для України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Глава Пентагона заявив про масштабні інвестиції у виробництво зброї для України

Міноборони США
Ллойд Остін

За словами очільника Міноборони США Ллойда Остіна, американська влада інвестувала близько 27 мільярдів доларів у виробництво зброї для України.

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Ми вже інвестували близько $27 мільярдів доларів у понад 35 штатах у контракти на виробництво критично важливих засобів для України, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів, тактичних транспортних засобів, - розповів Ллойд Остін.

Очільник Пентагона плекає надію на те, що Конгрес у найближчому майбутньому підтримає запит президента США Джо Байдена з невідкладним фінансуванням потреб національної безпеки США, який передбачає, зокрема додаткові десятки мільярдів.

Що важливо розуміти, переважну частину вказаних коштів будуть реалізовувати через американську промислову базу.

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За словами глави Міноборони Штатів, ці гроші з додаткової допомоги повернуться через інвестиції в робочі місця США.

І всі ці гроші повернуться до нас через інвестиції в американську безпеку. Але водночас ми повинні розширити можливості України підтримувати багато різних систем і платформ, які надають їй союзники й партнери з усього світу, - пояснив Ллойд Остін.

Очільник Пентагона також нагадав про важливість для офіційного Вашингтона продовжувати співпрацю далі з союзниками й партнерами, щоби допомогти Україні дати відсіч російському агресору.

Він також наголосив, що це означає зміцнення оборонно-промислової бази України зараз для підтримки поточної боротьби української армії, а також посилення її оборонного потенціалу на майбутнє.

Нагадаємо, що 6 грудня Білий дім офіційно заявив про зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України, а також старт спільного виробництва зброї.

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