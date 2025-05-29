Готував прорив ДРГ на північ Харківщини — правоохоронці затримали агента РФ

Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ у Харківській області.
Головні тези:
- Агент РФ був затриманий під час попередніх розвідувальних дій на півночі Харківщини.
- Зловмисник виконував завдання, спрямовані на проходження диверсійних груп через оборонні позиції ЗСУ та Держприкордонслужби.
- Служба безпеки викрила і затримала інформатора.
Інформатор РФ готував прорив ДРГ на північ Харківщини
Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в «обхід» оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.
За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.
Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону. Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з фсб.
Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.
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