Готував прорив ДРГ на північ Харківщини — правоохоронці затримали агента РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Готував прорив ДРГ на північ Харківщини — правоохоронці затримали агента РФ

СБУ
агент РФ

Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ у Харківській області.

Головні тези:

  • Агент РФ був затриманий під час попередніх розвідувальних дій на півночі Харківщини.
  • Зловмисник виконував завдання, спрямовані на проходження диверсійних груп через оборонні позиції ЗСУ та Держприкордонслужби.
  • Служба безпеки викрила і затримала інформатора.

Інформатор РФ готував прорив ДРГ на північ Харківщини

Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Зокрема, завданням агента було знайти і запропонувати дороги в «обхід» оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби.

Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомб рф на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі.

Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону. Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з фсб.

Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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