Графіки відключень 23 червня. Укренерго попереджає про зміни
Категорія
Україна
Дата публікації

Графіки відключень 23 червня. Укренерго попереджає про зміни

ДТЕК
світло

У неділю 23 червня графіки відключень електроенергії почнуть діяти на 8 годин раніше.

Головні тези:

  • Графіки відключень електроенергії на 23 червня в Україні зазнали змін та почнуть діяти на 8 годин раніше, відповідно до установленої вказівки Укренерго.
  • Пресслужба ДТЕК офіційно підтвердила зміни у графіках відключень, які тепер будуть застосовуватися з 11:00 до 23:00.
  • ДТЕК попереджає, що це не остаточне рішення, тому зміни у графіках все ще можливі.

В Україні знову змінилися графіки відключень електроенергії 

За вказівкою "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 11:00 до 23:00, а не з 19:00, як оголошувалося раніше.

Цю інформацію офіційно підтвердила пресслужба ДТЕК.

Причини такого рішення наразі не повідомляються.

Сьогодні стабілізаційні відключення почнуться раніше. За вказівкою Укренерго графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі, — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Росія атакувала енергооб'єкти у двох регіонах України

Як уже згадувалося раніше, уночі 22 червня армія РФ здійснила нові атаки на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

Йдеться про Запорізьку та Львівську області.

Згідно з останніми даними, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються, — повідомили у відомстві.

Окрім того, наголошується, що У Запорізькій області постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.

На місці атак були оперативно проведені аварійно-відновлювані роботи.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака СБУ по нафтобазі у російській Адигеї. Зʼявилися супутникові фото
пожежа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Атака ЗСУ на полігон РФ у Краснодарському краї. З'явилися супутникові фото наслідків
рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Харків. Кількість постраждалих знову зросла
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?