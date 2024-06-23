Графіки відключень 23 червня. Укренерго попереджає про зміни

У неділю 23 червня графіки відключень електроенергії почнуть діяти на 8 годин раніше.
Головні тези:
- Графіки відключень електроенергії на 23 червня в Україні зазнали змін та почнуть діяти на 8 годин раніше, відповідно до установленої вказівки Укренерго.
- Пресслужба ДТЕК офіційно підтвердила зміни у графіках відключень, які тепер будуть застосовуватися з 11:00 до 23:00.
- ДТЕК попереджає, що це не остаточне рішення, тому зміни у графіках все ще можливі.
В Україні знову змінилися графіки відключень електроенергії
За вказівкою "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 11:00 до 23:00, а не з 19:00, як оголошувалося раніше.
Цю інформацію офіційно підтвердила пресслужба ДТЕК.
Причини такого рішення наразі не повідомляються.
Росія атакувала енергооб'єкти у двох регіонах України
Як уже згадувалося раніше, уночі 22 червня армія РФ здійснила нові атаки на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.
Йдеться про Запорізьку та Львівську області.
Згідно з останніми даними, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.
Окрім того, наголошується, що У Запорізькій області постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.
На місці атак були оперативно проведені аварійно-відновлювані роботи.
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