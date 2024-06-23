Графіки відключень 23 червня. Укренерго попереджає про зміни

У неділю 23 червня графіки відключень електроенергії почнуть діяти на 8 годин раніше.

В Україні знову змінилися графіки відключень електроенергії

За вказівкою "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 11:00 до 23:00, а не з 19:00, як оголошувалося раніше.

Цю інформацію офіційно підтвердила пресслужба ДТЕК.

Причини такого рішення наразі не повідомляються.

Сьогодні стабілізаційні відключення почнуться раніше. За вказівкою Укренерго графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі, — йдеться в повідомленні ДТЕК. Поширити

Росія атакувала енергооб'єкти у двох регіонах України

Як уже згадувалося раніше, уночі 22 червня армія РФ здійснила нові атаки на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

Йдеться про Запорізьку та Львівську області.

Згідно з останніми даними, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються, — повідомили у відомстві. Поширити

Окрім того, наголошується, що У Запорізькій області постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.