ГУР організувало бавовну на стратегічних підприємствах у Росії — джерела

Представники Головного управління розвідки Міноборони можуть бути причетні до останніх інцидентів із вибухами та пожежами на стратегічних промислових об'єктах на території Росії.

Що відомо про причетність ГУР до останніх інцидентів із бавовною у Росії

Зазначається, що вибухи на Котовському пороховому заводі в Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування у місті Коломна Московської області можуть бути спецоперацією ГУР.

Що відомо про останні інциденти із бавовною на стратегічних підприємствах в Росії

Вніч на 11 листопада на Котовському пороховому заводі, що в Тамбовській області РФ зайнялась пожежа, а перед цим на території підприємства пролунали вибухи.

Зазначається, що пожежа почалась близько 23:30, очевидці повідомляли про звуки вибухів перед нею.

Проща пожежі становила близько 300 квадратних метрів, рятувальникав вдалося її погасити за півтори години.

У Коломні у Московській області ввечері 10 листопада пролунали вибухи. Їх чули неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ), де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Водночас, пропагандистський канал Mash заявив про нібито збиття безпілотника поблизу КБМ. За їхніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає, а біля заводу поліцейські перекрили рух.

РосЗМІ повідомляють, що збитий безпілотник нібито впав на дах підприємства. В двох корпусах вилетіли вікна, а також постраждали крівля та обшивка.

Міноборони РФ повідомило виданню, що сили ППО нібито збили два українських БПЛА над територіями Смоленської та Московської областей.

Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування" (КБМ) у Коломні - один з провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки.

КБМ виробляє, серед іншого, ракети "Кинджал", а також "Іскандер". Компанія входить до холдингу "Високоточні комплекси" державної корпорації "Ростех". Очолює КБМ Сергій Пітіков.

За даними ЗМІ, частину товарів, які необхідні для виробництва "Кинджалів", завозять з Європи. Так, КБМ отримує камери тепла та холоду компанії Espec від московського ТОВ "Остек-Тест", яке імпортує їх із Польщі.