Які регіони будуть найбільш проблемними під час опалювального сезону — відповідь Міненерго

Із початком опалювального сезону найбільші проблеми з постачанням тепла, електрики та газу будуть у прифронтових регіонах.

Які регіони будуть найбільш проблемними під час опалювального сезону

За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, особливо складна ситуація буде на Херсонщині.

Звичайно, найскладніша ситуація у нас в прифронтових регіонах. Ми всі розуміємо, що там практично кожного дня продовжуються обстріли, - сказала вона в ефірі телемарафону. Поширити

При цьому, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС 1,5 тисячі споживачів Херсонщини і досі неможливо підключити до електрики. Росіяни знову і знову обстрілюють об’єкти енергетики, як тільки бачать, що вони відновлені. Енергетики постійно опиняються під обстрілами.

Найбільш загрозлива ситуація залишається в Херсонській області і в самому місті Херсон, - сказала вона. Поширити

Замміністра нагадала, що нещодавно ворог вразив ще й газорозподільчі мережі, в наслідок чого 12 тисяч споживачів на Харківщині залишились без газу. При цьому, подачу блакитного палива відновили тільки половині з них.

Проте Україна готова до складної зими: була проведена масштабна ремонтна компанія на всіх видах генерації електроенергії та розподільчих мережах.

Енергетика України не впала під російськими ракетними ударами

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям не слід вірити страшним прогнозам експертів щодо загрози масових відключень світла взимку, адже стабільна робота енергетичної системи залежатиме від роботи систем ППО, які наразі значно потужніші, аніж минулої зими.

Робота системи під щоденними атаками залежить, по-перше, від наслідків обстрілів – вони теж можуть бути різними, тому що це в багатьох випадках залежить від роботи системи ППО, і ми зараз бачимо, що рівень захисту ППО набагато вищий і кращий, ніж був у попередню зиму, це теж треба враховувати, — запевнив Галущенко.

Міністр підкреслив, що навіть у разі, якщо будуть виявлені пошкодження внаслідок обстрілів та ракетних атак злочинної армії РФ, це матиме виключно тимчасовий характер.