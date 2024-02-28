Яким країнам загрожує агресія з боку РФ — відповідь Зеленського

За словами президента Володимира Зеленського, у разі паузи у розв'язаній Росією злочинній війні проти України Кремль може спрямувати збройну агресію на низку інших країн.

Чому Путіну не можна давати шанс на політичне виживання

Зеленський підкреслив, що у разі, якщо Кремлю дати шанс оговтатись від втрат в Україні, країна-агресорка може спрямувати подальшу агресію проти Молдови або країн Балтії, де, на думку Москви, нібито можна досягти міттєвого успіху.

Президент під час пресконференції із прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою зазначив, що Москва робить висновки із власних помилок у розв’язаній війні проти України.

Зеленський підкреслив, що у разі збереження злочинного режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна, Росія продовжить спроби дестабілізації не тільки в Україні, а й в інших країнах.

Якщо дати політично вижити Путіну, Росія тоді буде використовувати іншу тактику. Вона буде робити вплив на ті країни, де вона може отримати одразу ефект успіху. А це значить, країни менші, а тому під загрозою, я впевнений, і балтійські держави, і Молдова, і балканські держави, всюди, де Радянський союз мав присутність. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський підкреслив, що Росії не вдалось захопити та знищити Україну.

Я вдячний вашим державам всьому світові, те, що вони допомогли Україні бути міцною. І зараз треба не робити пауз, а посилювати Україну. Тому що Росія точно на цьому не зупиниться, — наголосив президент. Поширити

Зеленський зазначив, що Путін ні до кого не має поваги і буде і надалі поширювати збройну агресію.

Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. Саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює — ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів, — наголосив глава держави. Поширити

Він попередив, що у Кремля є значні інструменти та ресурси для спроб дестабілізації у інших країнах.

Зокрема, Кремль може вдаватись до прямої зброїної агресії, як в Україні, так і до гібридних атак за допомогою ІПСО та спеціальних політичних операцій з метою провокування розколу у суспільстві.

Росія може діяти через дезінформацію, економічний тиск, поширення корупції, використання енергоресурсів як політичної зброї.

Ми маємо разом позбавляти Росію можливості ламати наше життя, — зазначив Зеленський. Поширити

При цьому президент також прокоментував заяву французького лідера Еммануеля Макрона щодо можливого введення військ НАТО на територію України.

Я не був на тому саміті. Він сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що поділиться зі мною інформацією коли прибуде в Україну. Він буде тут в середині березня, — зазначив Зеленський. Поширити

Глава держави пообіцяв роз’яснити стосовно цього питання після детального обговорення із Макроном.

Але найважливіше, що потрібно зрозуміти, коли ми ділимося різними ініціативами, то всі вони як 1-й, 2-й, 3-й, 4-й крок. А перший крок — це захистити та залишитися сильними. Це важливо. Тому що зараз в нас є запитання щодо пакетів допомоги з нашими європейськими партнерами та США, — зазначив Зеленський. Поширити

Президент також додав, що Україна має певні домовленності із балканськими країнами, зокрема, щодо отримання артилерійських систем.

Сьогодні за результатами зустрічі, за результатами цього саміту ми маємо конкретні домовленості, зокрема, щодо зміцнення України і української артилерії, — підкреслив Зеленський. Поширити

Він також зазначив, що Україна підтримує євроінтеграцію західнобалканських країн.

Потребуємо більше впевненості демократичного світу у собі, більше впевненості у власних силах. Наша єдність, наші альянси, все це має значення. Кожна нація, яка прагне бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот та поділяє спільні цінності Європи та Євроатлантики, заслуговує на повноправну інтеграцію. Україна підтримує інтеграцію балканських держав, — зазначив Зеленський. Поширити

Що сказав прем’єр-міністр Албанії

За словами албанського прем’єра Еді Раму у рамках саміту "Україна — Південно-Східна Європа", якщо країни у межах системи міжнародного права діятимуть з оглядом на територіальні домагання відповідно до старих карт, розв’язана Росією злочинна війна проти України не закінчиться ніколи.

Він зазначив, що напад Росії на Україну також був нападом Кремля на світовий порядок.

Під час інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону російський диктатор Володимир Путін провів довгий урок історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України, а також загалом спотворюючи історичні інтерпретації української державності.

Говорячи про минуле. Це — Монгольська імперія, а Росія всередині неї. Той, хто опублікував це після інтерв'ю Путіна, він написав: "Я всіх запевняю, що ми, монголи, мирний народ". А тепер уявіть, що в цьому регіоні всі почнуть думати та діяти в межах міжнародної системи, спираючись на карти. Тоді війна ніколи не закінчиться, — зазначив Рама. Поширити

Зокрема, як відзначив Рама, війна стала викликом для всього Європейського союзу.