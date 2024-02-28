Яким країнам загрожує агресія з боку РФ — відповідь Зеленського

За словами президента Володимира Зеленського, у разі паузи у розв'язаній Росією злочинній війні проти України Кремль може спрямувати збройну агресію на низку інших країн.
Чому Путіну не можна давати шанс на політичне виживання
Зеленський підкреслив, що у разі, якщо Кремлю дати шанс оговтатись від втрат в Україні, країна-агресорка може спрямувати подальшу агресію проти Молдови або країн Балтії, де, на думку Москви, нібито можна досягти міттєвого успіху.
Президент під час пресконференції із прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою зазначив, що Москва робить висновки із власних помилок у розв’язаній війні проти України.
Зеленський підкреслив, що у разі збереження злочинного режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна, Росія продовжить спроби дестабілізації не тільки в Україні, а й в інших країнах.
Зеленський підкреслив, що Росії не вдалось захопити та знищити Україну.
Зеленський зазначив, що Путін ні до кого не має поваги і буде і надалі поширювати збройну агресію.
Він попередив, що у Кремля є значні інструменти та ресурси для спроб дестабілізації у інших країнах.
Зокрема, Кремль може вдаватись до прямої зброїної агресії, як в Україні, так і до гібридних атак за допомогою ІПСО та спеціальних політичних операцій з метою провокування розколу у суспільстві.
Росія може діяти через дезінформацію, економічний тиск, поширення корупції, використання енергоресурсів як політичної зброї.
При цьому президент також прокоментував заяву французького лідера Еммануеля Макрона щодо можливого введення військ НАТО на територію України.
Глава держави пообіцяв роз’яснити стосовно цього питання після детального обговорення із Макроном.
Президент також додав, що Україна має певні домовленності із балканськими країнами, зокрема, щодо отримання артилерійських систем.
Він також зазначив, що Україна підтримує євроінтеграцію західнобалканських країн.
Що сказав прем’єр-міністр Албанії
За словами албанського прем’єра Еді Раму у рамках саміту "Україна — Південно-Східна Європа", якщо країни у межах системи міжнародного права діятимуть з оглядом на територіальні домагання відповідно до старих карт, розв’язана Росією злочинна війна проти України не закінчиться ніколи.
Він зазначив, що напад Росії на Україну також був нападом Кремля на світовий порядок.
Під час інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону російський диктатор Володимир Путін провів довгий урок історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України, а також загалом спотворюючи історичні інтерпретації української державності.
Зокрема, як відзначив Рама, війна стала викликом для всього Європейського союзу.