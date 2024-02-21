Імовірний удар ЗСУ по полігону армії РФ ліквідував десятки окупантів — відео

Згідно з даними російської служби BBC, 20 лютого українські воїни, ймовірно, вдарили по шикуванню російських мотострільців в окупованій частині Донеччини, поки загарбники чекали на командувача. За попередніми даними, загинули щонайменше 60 окупантів.

Удар по полігону армії РФ на Донеччині. Перші подробиці

Як вдалося дізнатися журналістам, удари могли завдати двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області.

Цю інформацію підтвердили інсайдери видання.

Окрім того, наголошується, що у цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

Також вказано, що під час удару солдати РФ 4, 5 і 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні й очікували на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Моїсеєва".

За словами одного з окупантів, якому вдалося вижити, їх "вишикували в чистому полі командири".

Журналісти також стверджують, що загалом мають в розпорядженні понад 10 фотографій і відеозаписів із полігону, зроблених одразу після удару, — на них зафіксовано десятки загиблих. Вони також запевняють, що не оприлюднюють ці матеріали з етичних міркувань.

За попередніми даними, ЗСУ змогли ліквідувати щонайменше 60 солдатів РФ.

Керівництво армії України поки цю інформацію не коментує.

Втрати армії РФ станом на 21 лютого 2024 року.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські воїни протягом доби ліквідували 1 130 російських загарбників, а з техніки знищено: