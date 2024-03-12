Євросоюз близький до домовленності щодо нового пакету військової допомоги Україні на суму 5 млрд євро у рамках програми European Peace Facility.

Що відомо про наближення ЄС до схвалення масштабного пакету військової допомоги Україні

Журналісти видання із посиланням на чотирьох високопосадовців ЄС зазначають, що наразі європейські країни готуються домовитись щодо поповнення фонду European Peace Facility на 5 млрд євро.

Цей фонд використовується для надання військової допомоги Україні.

У матеріалі видання зазначається, що домовленності передували кілька місяців дискусій стосовно правил закупівлі озброєнь та боєприпасів для України.

Угода ЄС, яка потребує офіційного схвалення на зустрічі держав-членів у середу, відкриває нові кошти для відшкодування поставок Києву. Пріоритет буде надано зброї, виробленій всередині блоку, але не виключатиме закупівлю зброї з третіх країн, якщо вона є єдиним варіантом, заявили чиновники, - зазначають автори публікації. Поширити

Фонд, відомий як European Peace Facility, був важливою частиною європейських військових поставок Україні з лютого 2022 року. Проте кошти в ньому вже вичерпано.

Скільки грошей Україна має отримати від ЄС протягом найближчих місяців

За інформацією представників Мінфіну та Мінекономіки, Україна та ЄС 12 березня підписали кредитну угоду і меморандум щодо перехідного фінансування у рамках програми Ukraine Facility.

Таким чином у березні та квітні Україна має отримати від ЄС близько 6 млрд євро.

Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility

Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету в березні, ще 1,5 млрд євро – у квітні після виконання п'яти індикаторів.

Три з них уже готові: ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки, зміни щодо посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури і додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

Також потрібно розробити заходи з підтримки індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території та приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.