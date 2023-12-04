Європейський союз сьогодні, 4 грудня, продовжив частину санкцій проти Росії за порушення прав людини. Вони діятимуть майже до кінця 2026 року.

ЄС продовжив дію частини санкцій проти Росії ще на 3 роки

Сьогодні Рада продовжила глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в усьому світі, - йдеться в повідомленні. Поширити

Зазначається, що їх продовжили на три роки, до 8 грудня 2026 року. Чинні обмежувальні заходи будуть і далі переглядатися щорічно.

Проти кого запроваджено обмеження

Наразі санкції поширюються на 67 фізичних і юридичних осіб та 20 юридичних осіб. На тих, на кого поширюються обмежувальні заходи, поширюється заборона на в'їзд до ЄС, а також заморожування активів.

Крім того, фізичним і юридичним особам в ЄС заборонено надавати кошти особам, занесеним до списку.

Євросоюз на три роки продовжив обмеження проти колишнього директора Федеральної служби виконання покарань РФ Олександра Калашникова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генпрокурора Росії Ігоря Краснова і директора Росгвардії Віктора Золотова.

Санкції проти Росії

ЄС уже схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичних та юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Нині ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зерно та інші продукти харчування з окупованих територій України має бути враховано в санкціях проти Росії.