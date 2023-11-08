ЄС розробив безпрецедентну процедуру прискоренного членства для України

Єврокомісія пропонує проводити процедуру вступу України за новим порядком, що може значно скоритити термін між переговорами і безпосереднім наданням членства.

Що відомо про прискорену процедуру вступу України до ЄС

Зазначається, що нова процедура передбачає проведення переговорів щодо технічних питань стосовно вступу одночасно із розглядом всіх супутніх політичних питань.

До цього в ЄС діяла поетапна процедура проведення переговорів.

Спочатку так звана міжурядова конференція держав-членів ЄС мала затвердити технічний документ під назвою "переговорні рамки", без якого переговори просто не можуть розпочатись.

Зокрема, це штучно уповільнювало процес переговорів, зокрема, так було у випадку під час переговорів із Албанією та Північною Македонією.

Вони отримали політичне рішення про початок переговорів ще у березні-2020.

Однак проблеми із політичними вимогами змусили ці країни чекали на затвердження “переговорних рамок” до червня-2022-го.

Та й відтоді вони не мають значного прогресу – ще рік тривав так званий скринінг, тобто перевірка сумісності з правом ЄС, і лише у грудні 2023 року ці дві західнобалканські держави мають відкрити перші переговорні глави, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про труднощі із початком переговорів про вступ

Однак із вступом України Єврокомісія врахувала нову реальність і запропонувала паралельний підхід у переговорах замість покрокового.

Це може означати, що проміжні переговорні етапи, зокрема, підготовка “переговорних рамок” і скринінг законодавства можуть розпочатись вже в грудні цього року після ухвалення відповідного політичного рішення на саміті ЄС.

Але для цього на саміті ЄС Україні треба отримати згоду всіх лідерів – зокрема й прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – на відкриття переговорів.