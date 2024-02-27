Європа вивчала можливість відправлення військ в Україну — AFP

Європа вивчала можливість відправлення військ в Україну

Європейське військове джерело повідомило, що європейські союзники вивчали цей план протягом кількох тижнів, — ідеться в матеріалі видання. Поширити

За даними ЗМІ, Сполучені Штати підтримали цю ідею. Більше подробиць видання не наводить.

Як пише AP, Німеччина та Польща підтвердили у вівторок, 27 лютого, що не надсилатимуть війська в Україну після повідомлень про те, що деякі західні країни, можливо, розглядають можливість зробити це, оскільки війна з Росією вступає в третій рік.

Глава НАТО також заявив, що очолюваний США військовий альянс не планує надсилати війська в Україну після того, як інші центральноєвропейські лідери підтвердили, що вони також не будуть надавати солдатів.

У Кремлі тим часом попередили, що прямий конфлікт між НАТО і Росією буде неминучим, якщо альянс надішле війська.

У цьому випадку потрібно говорити не про ймовірність, а про неминучість (конфлікту), — заявив журналістам прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Поширити

Що відомо про відправку військ країн Заходу в Україну

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, під час саміту президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутній.

Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу дії. Поширити

Зазначимо, що наразі проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає", незважаючи на всебічну допомогу Києву.