Європа вивчала можливість відправлення військ в Україну — AFP

Європейські країни — учасниці НАТО тижнями вивчали можливість відправити війська в Україну.
Європа вивчала можливість відправлення військ в Україну
За даними ЗМІ, Сполучені Штати підтримали цю ідею. Більше подробиць видання не наводить.
Як пише AP, Німеччина та Польща підтвердили у вівторок, 27 лютого, що не надсилатимуть війська в Україну після повідомлень про те, що деякі західні країни, можливо, розглядають можливість зробити це, оскільки війна з Росією вступає в третій рік.
Глава НАТО також заявив, що очолюваний США військовий альянс не планує надсилати війська в Україну після того, як інші центральноєвропейські лідери підтвердили, що вони також не будуть надавати солдатів.
У Кремлі тим часом попередили, що прямий конфлікт між НАТО і Росією буде неминучим, якщо альянс надішле війська.
Що відомо про відправку військ країн Заходу в Україну
26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.
Зокрема, під час саміту президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутній.
Зазначимо, що наразі проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.
Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає", незважаючи на всебічну допомогу Києву.
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