Європарламент відкриє представництво в Україні для підтримки українського парламенту — Euractiv

Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки українського парламенту на прохання вищих українських урядовців.

Європарламент відкриє офіс в Україні

За даними Euractiv, рішення було ухвалене 20 листопада. Воно має на меті полегшити відносини з українським парламентом, зокрема, зв’язати його з «відповідними комітетами» Європейського парламенту та полегшити адміністративну роботу.

Європейський парламент має офіс зв’язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту спілкуватися з державами-членами, наприклад, із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи зв’язки з місцевими ЗМІ.

Згідно з документом Європарламенту у розпорядженні Euractiv, в неєвропейських містах створено лише кілька офісів Європейського парламенту, включаючи Нью-Йорк, Аддіс-Абебу та Джакарту, «де співробітники парламенту відряджені до Представництва ЄС».

Навіщо Україні представництво Європарламенту

У документі пояснюється, що Зеленський під час візиту до Львова 4 березня 2023 року звернувся до президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли з проханням створити представництво парламенту в Україні.

Наприкінці квітня це питання знову порушив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Згідно з документом, з яким ознайомився Euractiv, присутність парламенту в Києві забезпечить «регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми та процеси» не лише в Україні, а й у «країнах Східного партнерства».

Нагадаємо, що Мецола постійно виступає за підтримку України з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.