Європарламент відкриє представництво в Україні для підтримки українського парламенту — Euractiv
Категорія
Політика
Дата публікації

Європарламент відкриє представництво в Україні для підтримки українського парламенту — Euractiv

Європарламент
Джерело:  Euractiv

Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки українського парламенту на прохання вищих українських урядовців.

Європарламент відкриє офіс в Україні

За даними Euractiv, рішення було ухвалене 20 листопада. Воно має на меті полегшити відносини з українським парламентом, зокрема, зв’язати його з «відповідними комітетами» Європейського парламенту та полегшити адміністративну роботу.

Європейський парламент має офіс зв’язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту спілкуватися з державами-членами, наприклад, із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи зв’язки з місцевими ЗМІ.

Згідно з документом Європарламенту у розпорядженні Euractiv, в неєвропейських містах створено лише кілька офісів Європейського парламенту, включаючи Нью-Йорк, Аддіс-Абебу та Джакарту, «де співробітники парламенту відряджені до Представництва ЄС».

Навіщо Україні представництво Європарламенту

У документі пояснюється, що Зеленський під час візиту до Львова 4 березня 2023 року звернувся до президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли з проханням створити представництво парламенту в Україні.

Наприкінці квітня це питання знову порушив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Згідно з документом, з яким ознайомився Euractiv, присутність парламенту в Києві забезпечить «регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми та процеси» не лише в Україні, а й у «країнах Східного партнерства».

Нагадаємо, що Мецола постійно виступає за підтримку України з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Допомогти Україні. Європарламент проголосував за стимулювання оборонної промисловості
Допомогти Україні. Європарламент проголосував за стимулювання оборонної промисловості
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС має стратегію озброєння України при війні на виснаження — Європарламент
Євродепутат Влад Георге
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Європарламент підтримав виділення Україні 50 млрд євро
Європарламент

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм