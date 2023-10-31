Європейські політики планують візит до США задля посилення підтримки України

Європейські політики збираються відвідати США, щоб достукатись до громадськості з метою посилення підтримки України у відповідь на заклики деяких законодавців від Республіканської партії скоротити потік допомоги нашій державі.
Партнери хочуть посилити допомогу Україні
Турне, під час яких країни Балтії та інші країни, що мають тісні зв'язки з Україною, висловляться на користь продовження підтримки, "може спрацювати досить добре, якщо позиція буде викладена не тільки американськими політиками, але й тими, хто залежить від цієї допомоги і від цього зовнішньополітичного курсу", пояснив Ландсбергіс.
Хоча Ландсбергіс не сказав, які ще країни можуть приєднатися до такої подорожі, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що її країна вже звертається до пересічних американців.
У Вашингтоні зростає занепокоєння, що допомога Україні може стати жертвою глибоких політичних розбіжностей у США.
У відповідь на це президент США Джо Байден змінив свою позицію щодо війни, стверджуючи, що значна частина коштів, виділених на Україну, насправді залишається вдома – створюючи робочі місця та підтримуючи бізнес.
У Вашингтоні сенатори заявили, що роз'яснювальна робота з боку європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед втомлених війною виборців.
Сенатор Ліндсі Грем, відомий республіканський прихильник допомоги Україні, також сказав Politico, що турне може бути "корисним для інших".
Незважаючи на політичні потрясіння в його партії щодо допомоги Україні, Грем впевнений, що підтримка Києва залишається міцною: "Громадська думка важлива, але відключення України не допоможе нам у довгостроковій перспективі".
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