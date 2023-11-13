Коли почнуться переговори про вступ України в ЄС — прогноз Кулеби

На переконання шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, перемовини офіційного Києва з Європейським Союзом про вступ розпочнуться уже на початку 2024 року.
Україна продовжує рухатися до повноцінного членства у Євросоюзі
За словами очільника МЗС, у найближчий місяць розраховувати на старт переговорів із Брюсселем не варто, оскільки у 20-х числах грудня з нагоди Різдва "вже всі святкують й у відпустках".
Український дипломат також звернув увагу на те, що "натяк" на орієнтовну дату початку переговорів можна знайти у звіті Європейської комісії, де міститься рекомендація про відкриття переговорів.
На якому етапі знаходиться Україна на шляху до ЄС
Кабінет міністрів України заявляє про високий рівень готовності України до вступу у блок та обіцяє завершити переговори за два роки.
Як уже згадувалося раніше, під час саміту лідерів ЄС у грудні будуть розглядати рішення, чи починати переговори про вступ з Україною.
Станом на сьогодні головною перепоною для нашої країни може стати Угорщина, яка вже пригрозила заблокувати позитивне для Києва рішення.
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