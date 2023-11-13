Коли почнуться переговори про вступ України в ЄС — прогноз Кулеби

На переконання шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, перемовини офіційного Києва з Європейським Союзом про вступ розпочнуться уже на початку 2024 року.

Україна продовжує рухатися до повноцінного членства у Євросоюзі

За словами очільника МЗС, у найближчий місяць розраховувати на старт переговорів із Брюсселем не варто, оскільки у 20-х числах грудня з нагоди Різдва "вже всі святкують й у відпустках".

Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо – зараз маю дипломатично сказати – вже на початку наступного року, але на початку в широкому розумінні, а не на перший місяць, – зазначив Дмитро Кулеба. Поширити

Український дипломат також звернув увагу на те, що "натяк" на орієнтовну дату початку переговорів можна знайти у звіті Європейської комісії, де міститься рекомендація про відкриття переговорів.

(Там. – Ред.) написано, що до березня (2024 року. – ред.) Євркомісія представить ще один звіт про виконання Україною навіть не рекомендацій, а, скажімо так, побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це такий орієнтир, – пояснив шеф української дипломатії. Поширити

На якому етапі знаходиться Україна на шляху до ЄС

Кабінет міністрів України заявляє про високий рівень готовності України до вступу у блок та обіцяє завершити переговори за два роки.

Як уже згадувалося раніше, під час саміту лідерів ЄС у грудні будуть розглядати рішення, чи починати переговори про вступ з Україною.

Станом на сьогодні головною перепоною для нашої країни може стати Угорщина, яка вже пригрозила заблокувати позитивне для Києва рішення.