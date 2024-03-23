За словами екс-заступника помічника глави Пентагону з питань НАТО і європейської політики Джима Таунсенда, ЄС наразі робить багато у питанні допомоги України, однак має зробити значно більше.

Як аналітики оцінюють військову допомогу ЄС Україні

Таунсенд зазначив, що європейським країнам наразі слід шукати креативні шляхи підтримки України.

За його словами, політика країн-членів НАТО призвела до того, що наразі все важче домогтись від Палати представників Конгресу США схвалення запиту на фінансування додаткової допомоги Україні.

Аналітик підкреслив, що наразі українські військові мають проблеми через паузу у військовій підтримці з боку західних партнерів.

Як країни ЄС мають використати підхід Чехії у допомозі Україні

Таунсенд підкреслив, що криза із розглядом законопроєкту щодо допомоги Україні у Палаті представників призвела до того, що підтримка України з боку США скоротилась щонайменше в 3 рази.

Європейські країни розуміють, що з наближенням президентських виборів в Америці, можливо, оберуть президента, який взагалі не захоче надавати допомогу Україні. Тож європейці зараз намагаються краще організуватися, щоб надати якомога більше, — зазначає експосадовець Пентагону. Поширити

Таунсенд відзначив дивовижну роботу з боку Чехії, яка знайшла для України велику кількість боєприпасів калібру 155 мм.

Знімаю капелюха перед Чехією, яка знайшла в країнах-ексчленах Варшавського договору ці боєприпаси, які вони досі зберігали, — підкреслив аналітик. Поширити

Він зазначив, що ініціативу Чехії мають підхопити інші європейські партнери України.