Командування армії РФ обманом і залякуваннями жене військових на смерть під Авдіївкою — речник ОСУВ "Таврія"

Командування злочинної армії РФ вдається до численних спроб обману і залякування власного особового складу із метою йти у провальний наступ в районі Авдіївки на Донеччині.

Що відомо про високі втрати і варварські методи керівництва в армії РФ

За словами керівника Об’єднаного інформаційного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, із метою змусити солдат йти у провальний наступ в районі Авдіївки командування злочинної російської армії навіть застосовує до рядових солдатів фізичну силу і залякує розправою.

Штупун зазначає, що плани російського окупаційного командування здійснити оточення Авдіївки йде не за планом.

В район Авдіївки російські військові злочинці стягнули близько 40 тис військових.

Штупун зазначає, що проти українських військових діють піхотні, мотострілецькі підрозділи, загони в’язнів і мобілізованих Шторм-Z, БАРС та інші новосформовані з мобілізованих підрозділи.

У ворога є проблема з тим, щоб його особовий склад вже йшов вперед. Звичайні солдати бачать величезні втрати, починають відмовлятися йти на війну помирати. Тому, російське командування обманює, залякує і навіть застосовує фізичну силу до рядового складу. Як наслідок, останні почали здаватися в полон, бо не бачать для себе якогось іншого варіанту. Там можуть розстріляти, в бою можуть вбити, тому здаються в полон. Тільки за вчора було таких 13 осіб, - пояснює Штупун. Поширити

Він зазначив, що задача захоплення у полон російських військових не з простих.

Штупун підкреслив, що переважно росіян у полон беруть безпосередньо під час бойових дій, оскільки їхні товарищі можуть відкрити вогонь по своїх же із метою недопустити здачі в полон.

Зазвичай вони або ховаються, а потім виходять десь, коли наші заходять, або в бою, - додає речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Він також повідомив, що у підрозділах російської окупаційної армії в районі Авдіївки зросла кількість випадків дезертирства.

Що відомо про подальші злочинні плани ворога на Донеччині

У загарбників фіксується, що аврально міняють командування деяких підрозділів. Також збільшилась кількість дезертирів. Це все ознаки того, що намагання оточити Авдіївку йде зовсім не за планом, - підкреслює Штупун. Поширити

На його думку, після того, як плани Кремля та військового керівництва армії РФ щодо оточення та захоплення Авдіївки остаточно зазнають поразки, наступним епіцентром наступальних зусиль ворога стане Мар’їнка.