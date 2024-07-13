Коментарі Буданова неактуальні. У ГУР спростували клікбейтні заголовки ЗМІ щодо наступу РФ з півночі

На цей момент часу на північному напрямку фронту є деякі зміни, адже ЗСУ змогли зруйнувати плани російської армії швидко просунутися у Харківській області.

Коментар начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова виданню NV, який стосується ймовірного загострення бойових дій на півночі України, було надано щодо ситуації станом на початок червня 2024 року. Саме тоді було записано інтерв'ю.

У ГУР спростували клікбейтні заголовки ЗМІ щодо наступу РФ з півночі

Клікбейтні заголовки новин у деяких українських засобах масової інформації щодо нового наступу росіян на півночі України, які посилаються на коментар Кирила Буданова виданню NV, не відповідають актуальному стану справ на фронті.

Таке інтерв’ю проводилося й очільник ГУР заявив, що наступ росіян на півночі України «буде, він вже триває». Це його дослівна цитата.

Але є одне “але”: повідомив про це очільник української воєнної розвідки ще місяць тому — у першій половині червня.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну журнал NV виходив щотижня. Після 24.02.2022 — раз на 1,5 місяця. За цей час однозначно компетентна оцінка Кирила Буданова втратила актуальність.

У своєму інтерв’ю для NV Кирило Буданов говорить: атака вже триває. Адже на той момент армія РФ вже близько місяця проводила активні бойові дії на Харківщині в межах нового наступу 2024 року. Тоді ж Буданов говорив про спробу ворога здійснити прорив на Сумському напрямку. Поширити

Очевидно, що в цьому фрагменті інтерв’ю він звертається саме до цієї теми.

Станом на 13 липня 2024 року представники воєнної розвідки України не підтверджують якоїсь активізації російських угруповань на Сумському напрямку. Це пов’язано з тим, що Росії не вдалося швидко досягти поставлених цілей наступальної операції на Харківщині.

Це ще один аргумент на користь того, чому вкрай важливо під час війни апелювати лише до актуальної інформації, тому що інакше виходить маніпуляція. Будь-яка розвідінформація, особливо щодо обстановки на лінії зіткнення, придатна обмежений час, однак люди часто цього не усвідомлюють.

Тому, наприклад, беруть заяву розвідки від 2022 року і порівнюють її з актуальними подіями. Це величезна когнітивна помилка, яка призводить до серйозного перекручування фактів. Поширити

Яка ситуація на Харківському напрямку фронту

Ситуація в Харківській області досі залишається складною — в основному через інтенсивне застосування ворогом керованих авіабомб. На землі просування противник не має вже дуже давно.

Певні угруповання російської армії залишаються заблоковані у Вовчанську. Загрозу становить спроба РФ провести перегрупування своїх підрозділів на Харківщині — в напрямку Липців та у Вовчанську. Про це заявили в ОТУ Харків 13 липня.

За повідомленням Генштаба ЗСУ, станом на 16.00 13 липня з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно російські терористи завдали вісім авіаударів із використанням 18 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Стариця та Малі Проходи.

Крім того, на Харківському напрямку російські окупанти 13 разів атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Наші воїни відбили 10 атак, ще три — продовжуються.